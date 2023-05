Estufa do Jardim Botânico fecha neste fim de semana para limpeza

As equipes contratadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente vão trabalhar neste fim de semana para finalizar a limpeza dos vidros da estufa do Jardim Botânico. A previsão é que o espaço seja reaberto para visitação do público na quarta-feira (10).

Na segunda-feira (08), o espaço do café e do Centro de Ilustração Botânica do Paraná, na Galeria das Quatro Estações, também será fechado para visitação do público para limpeza.

LEIA TAMBÉM:

>> Pai rifa Fusca e recebe carro de volta para ajudar filho com paralisia, na RMC

>> Pista de skate alvo de “piada de mau gosto” será reformada em Curitiba

O trabalho na parte coberta da Galeria das Quatro Estações será feito de segunda (08) a quarta-feira (10). Tanto a lavagem dos vidros da estufa como na Galeria das Quatro Estações é feita com água não potável, do poço artesiano do Horto Municipal do Guabirotuba, um dos 30 perfurados pelo município durante a crise hídrica de 2020 para atender aos equipamentos municipais e comunidades vulneráveis.

Limpeza

A manutenção e limpeza dos vidros da estufa do Jardim Botânico é feita a cada seis meses. A estrutura é um dos principais cartões-postais de Curitiba e abriga espécies da mata atlântica.

Com o auxílio de andaimes e equipamentos de rapel, estão sendo lavadas todas as 3,8 mil peças de vidro e a estrutura metálica por dentro e por fora da estufa. O último trabalho de limpeza aconteceu em agosto do ano passado.

Veja que incrível!

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?