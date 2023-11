Estudantes de pré-vestibular gratuito estão confiantes para 2º dia do Enem

Para os cerca de 400 jovens de Curitiba que passaram pelo pré-vestibular gratuito “Aprova”, desenvolvido pela Gerar, o sentimento para a prova do Enem é de confiança. Várias turmas do projeto estão se formando nesta semana, após quatro meses de preparação. Na terça-feira (07), foi a vez de 80 alunos da matriz da instituição, no bairro CIC.

No último domingo, os jovens que participaram do curso fizeram a primeira prova do Enem. A segunda etapa acontece neste domingo (12). Eles estão confiantes, após reforçarem os conhecimentos.

Isabeli Pereira, 16 anos, é uma das alunas. Ela acredita que tirou uma nota boa na primeira fase do Enem. “O cursinho me fez sentir capacitada para a prova. Gostei bastante, aprendi muita coisa. Tenho dificuldade de estudar em casa ou online. Por ter sido presencial, de graça e de fácil acesso, valeu muito a pena”.

Aimeê Cristina Queiroz, 17, afirmou que a primeira etapa do Enem foi “bem tranquila”. “Meu desempenho no Enem não seria o mesmo se eu não tivesse essa oportunidade. Quando eu recebi a oportunidade, foi abrindo leques, além de ajudar a controlar a ansiedade”.

“Fiz a prova confiante, por conta do curso e de meus estudos”, afirma Pedro Muller Volp, de 17 anos, frisando que o APROVA foi fundamental na preparação dele. “Revi muitos conteúdos que eu não lembrava e alguns que eu não tinha visto, por causa da pandemia”. Para a prova deste domingo, ele diz estar ainda mais tranquilo. “Estou muito focado na área de exatas”.

Formatura

A formatura na sede da Gerar, em Curitiba, reuniu 80 alunos e aconteceu em clima festivo, com direito a capelo e certificado.

O presidente da instituição, Francisco Essert, parabenizou os jovens e salientou que o APROVA contribuirá para eles ingressarem no ensino superior. “O que vocês aprenderam fará a diferença no Enem e permitirá que vocês tenham mais chances de passar e se preparar para a vida profissional”.

A vereadora de Curitiba Indiara Barbosa, que apoia o projeto através de seu mandato, destacou que o APROVA fomenta o sonho do ensino superior. “O APROVA fornece para os jovens uma oportunidade para ingressar no Ensino Superior. É um incentivo aos jovens e por isso temos essa parceria”.

O vereador Osias Morais, primeiro secretário da Câmara e também apoiador do projeto, disse que incentivar o ingresso no ensino superior é uma forma de proporcionar um futuro melhor aos jovens. “É muito importante preparar a juventude,. Os jovens querem crescer na vida profissional e educacional”.

O projeto conta com apoio do Grupo Boticário e CTG.

