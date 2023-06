Estradas próximas a Curitiba têm movimento alto durante o feriado

Cerca de nove mil veículos devem passar a cada hora desta sexta-feira (09) pela BR-376 partindo de Curitiba. A expectativa da Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho que liga a capital à Guaratuba. Ao todo, 216 mil carros circularão neste segundo dia do feriado de Corpus Christi. O horário de pico é previsto entre onze horas da manhã e quatro horas da tarde.

O outro acesso ao litoral, a BR-277, registrou vinte quilômetros de congestionamento no primeiro dia do feriado. O desvio operacional no km 33, em Morretes, foi a causa do engarrafamento generalizado, que terminava no km 54, em São José dos Pinhais.

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

