A Estrada da Graciosa (PR-410), na região do Litoral do Paraná, será bloqueada nesta segunda-feira (18), das 7h às 18h, informa o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR).

Segundo o DER/PR, a medida é necessária para concluir os serviços de nova sinalização rodoviária, iniciados na semana passada, e para a implantação de novo dispositivo de drenagem de águas na altura do km 11+200, local que recebe os últimos serviços de recuperação emergencial.

Apesar da obra já ter concluído os bloqueios no pavimento, o DER/PR explica que interdições pontuais são necessárias para realizar alguns reparos ou deslocar equipamentos.

Pintura e sinalização da rodovia

A nova sinalização está sendo executada pelo Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais do Paraná (Proseg Paraná) do DER/PR e incluem pintura de novas linhas no eixo e bordos da rodovia, implantação de tachas refletivas, placas, pórticos com placas aéreas e defensas metálicas.

Devido às características físicas da Estrada da Graciosa, que é mais estreita e sinuosa que outras rodovias e que possui curvas muito acentuadas, os serviços de sinalização demoram mais tempo, exigindo adaptação de equipamentos para uso no trecho.

As condições climáticas da região da Serra também influenciam no andamento, uma vez que a umidade causada pelas constantes neblinas não permite a pintura do pavimento, sendo necessário aguardar sua secagem.

Bloqueio na Estrada da Graciosa

18 de dezembro, segunda-feira, do km 0+200 ao km 19+100, das 7h às 18h

