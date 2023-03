Com a previsão de melhora na previsão do tempo, que promete dar uma trégua na chuva, a Estrada da Graciosa volta a reabrir nesta sexta-feira (17) ao meio-dia. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), uma equipe realizará a limpeza do sistema de drenagem da rodovia, garantindo o adequado escoamento da água das chuvas que está descendo pela Serra da Graciosa.

Com as constantes chuvas, as sarjetas de concreto ao lado das pistas também foram atingidos pelos escorregamentos recentes, apresentando acúmulo de terra e vegetação.

LEIA TAMBÉM:

>> Pagamento de R$ 25 milhões em multas da covid ganham novo prazo

>> Tribunal de Justiça do Paraná absolve a médica Virgínia Soares de Souza

Mesmo com a liberação da estrada programada para esta sexta-feira (16), o DER-PR permanece monitorando a pluviometria do trecho, com novas interdições sendo realizadas em dias de chuvas intensas ou após vários dias de chuvas ininterruptas. A medida tem caráter preventivo.

Obras desde o fim do ano passado

A rodovia está em obras após ser atingida por escorregamentos de terra no final do ano passado e também em janeiro. Foram registrados danos inicialmente no km 7, km 8 e km 12, e depois também no km 11. A perspectiva do DER-PR é de concluir a maioria dos serviços de contenção até maio, com as condições climáticas podendo prolongar esse prazo.

Veja que incrível