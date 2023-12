Estações-tubo serão desativadas em Curitiba a partir desta terça: veja lista

A Urbanização de Curitiba (Urbs) está reformando estações-tubo da capital. O trabalho, dividido em lotes, prevê que a cada semana um grupo de estações entre em obras. Até janeiro, serão reformadas 120 estações-tubo, com investimento de R$ 6,4 milhões.

Os passageiros precisam ficar atentos porque durante o período de obras as estações-tubo serão desativadas parcialmente ou integralmente.

Confira o novo grupo de estações-tubo que entram em obras a partir de terça-feira (19): estação-tubo Rodoferroviária sentido Terminal Pinhais (19 a 27 de dezembro); estação-tubo Rebouças Templo Maior (20 a 30 de dezembro) e estação-tubo Vila Guaíra ambos os sentidos (20 a 30 de dezembro).

Os usuários são avisados por informações em cartazes e Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) nas estações-tubo.

O projeto prevê a reforma dos pisos e a adequação das portas destinadas a pessoas com deficiência. “O objetivo é dar mais conforto, segurança e acessibilidade aos passageiros do sistema de transporte de Curitiba”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

Com o projeto de revitalização de 120 estações-tubo, sobe para 205 o número de pontos reformados desde 2022, o que representa 60% das 338 estações-tubo da cidade. No ano passado, já haviam sido revitalizadas 85 estações-tubo, além da reforma do Terminal Cabral, com R$ 6,5 milhões em investimentos.

Melhorias

As reformas complementam as melhorias que vêm sendo implantadas no transporte coletivo nos últimos anos. O trabalho inclui a inauguração do Terminal Tatuquara e a implantação do novo Ligeirão Fagundes Varela/Pinheirinho, que estabeleceu uma ligação inédita entre o Norte e o Sul da cidade pela Linha Verde, a colocação de paineis fotovoltaicos em terminais, a programação de aquisição de 70 ônibus elétricos até junho de 2024 e ainda a extensão do Ligeirão Santa Cândida/Pça do Japão até o Pinheirinho, em fase final de obras.

