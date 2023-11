Um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (27), envolvendo dois veículos, levantou uma preocupação de moradores e comerciantes do bairro Alto da XV, em Curitiba. O trecho problemático fica no cruzamento entre a Rua Presidente Rodrigo Otávio com Marechal Deodoro.

Na colisão uma mulher que era passageira de uma caminhonete saiu levemente ferida. O carro em que ela estava tombou ao colidir contra um caminhão que vinha pela Marechal Deodoro. A motorista do carro não se feriu, assim como o motorista do caminhão.

Segundo informações repassadas para a reportagem, o carro teria batido de raspão no caminhão. Na via, existe placas de sinalização que a velocidade máxima é de 40 km/h. Há sinalização de Pare para quem vem pela Rua Presidente Rodrigo Otávio, no cruzamento com a Marechal.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Cadê a lombada?

Danielle Broholka, gerente administrativa do Hospital Menino Deus, que fica nas proximidades do local do acidente, já pediu para a prefeitura uma lombada ou mesmo uma travessia elevada para melhorar a segurança no trecho.

“Infelizmente muitos motoristas não respeitam os pedestres que tentam atravessar a rua e, em alguns casos, aceleram ainda mais para evitar a passagem. Tememos que ocorra uma tragédia e pedimos que a prefeitura busque uma solução para preservar a vida dos cidadãos”, disse Danielle para a Tribuna. Ela fez o pedido para a prefeitura no começo de novembro deste ano.

E aí, prefeitura?

A Superintendência de Trânsito (Setran) informa que o cruzamento está devidamente sinalizado para parada obrigatória, com placas e pintura no pavimento. Ainda assim, uma equipe técnica será encaminhada para verificar a necessidade de reforço na sinalização existente.

A velocidade máxima no local é de 40 km/h. Importante reforçar que é obrigação do motorista obedecer à sinalização de trânsito e os limites de velocidade estipulados ao longo do trajeto. A responsabilidade por um trânsito seguro compete também à prudência e conscientização de todos que compartilham a via pública.

