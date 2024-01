O lançamento irregular de óleo de cozinha na rede coletora de esgoto é a principal causa de entupimento na tubulação em Curitiba. De acordo com a Sanepar, em 2023, 51% do total de obstruções foram causadas por gordura. Ou seja, em média, foram 682 situações por mês ou 22 por dia. A desobstrução nesses casos custou R$ 2,35 milhões na capital paranaense.

O lançamento de gordura na rede pode ocorrer com o despejo direto de óleo usado nos ralos das pias das cozinhas ou pela falta da caixa de gordura nos imóveis, que têm a função de reter esse material e impedir que siga pela tubulação.

Caixa de gordura é obrigatória em imóveis de Curitiba?

Conforme a lei municipal 13.634/2010, a caixa de gordura é obrigatória nos imóveis de Curitiba. O item deve ser instalado na saída da água utilizada na pia e na máquina de lavar louças e antes de chegar à rede pública de esgoto. Os resíduos retidos precisam ser removidos manualmente de forma periódica.

Para combater o problema, nos últimos anos, a Sanepar intensificou as vistorias técnicas nas ligações de esgoto dos imóveis, com orientações para moradores e donos de restaurantes sobre o uso correto da rede. A falta da caixa de gordura é a principal irregularidade. Nesse caso, o morador é notificado a fazer a instalação do equipamento e evitar a aplicação de multa.

O gerente-geral da Sanepar para Curitiba e Região Metropolitana, Fabio Basso, explica que o óleo de cozinha se solidifica na tubulação, causando entupimento. A obstrução da rede pode fazer com que o esgoto extravase e até mesmo volte para dentro dos imóveis.

Apesar do problema ainda acontecer, já houve uma diminuição de obstruções causadas por óleo na rede. Na última década, a Sanepar registrou uma queda no número dessas ocorrências em Curitiba. Em 2013, a média mensal era de 1.730 casos.

