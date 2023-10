Escola de Dança do Teatro Guaíra abre inscrições para 2024

A Escola de Dança do Teatro Guaíra abriu inscrições para os interessados em participar do processo de seleção para fazer o curso de dança do Centro Cultural em 2024, em Curitiba. A Instituição oferece o Curso Livre de Formação do Artista Bailarino, a partir de 8 anos.

As inscrições podem ser realizadas de duas formas: presencialmente, na portaria da Escola de Dança Teatro Guaíra, no Centro de Curitiba, ou pelos Correios. O prazo encerra em 15 de dezembro.

Podem fazem o cadastro pais ou representantes legais de crianças que tenham oito anos completos em 2024 e de adolescentes com até 17 anos.

Como se inscrever para aulas de dança no Teatro Guaíra

O processo de seleção é realizado uma vez por ano, por meio de edital. Os candidatos devem passar por avaliações de aptidão física e de conhecimento de práticas de Dança Clássica.

Confira as principais orientações para o curso que começa em 2024:

Acesse o edital com as informações sobre o processo seletivo;

Leia todas as orientações do edital e também do Manual do aluno;

Imprima, preencha e assina o formulário de inscrição;

Encaminhe o formulário e os documentos solicitados (informados no edital) para a Escola de Dança Teatro Guaíra – pessoalmente ou pelos Correios. É necessário apresentar duas vias de cada documento.

As inscrições pelos Correios devem ser feitas por meio de Sedex até o dia 15 de dezembro de 2023. A data e o horário da prova serão enviados para o e-mail informado na ficha de inscrição;

Quem for pessoalmente à Escola de Dança, receberá as informações sobre a data e o horário da prova no momento da inscrição;

Não serão aceitas inscrições via internet ou qualquer outro meio de comunicação.

A Escola de Dança Teatro Guaíra fica na Rua Amintas de Barros, 70. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas.

