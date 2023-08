Envolvidos em mega assalto a banco na Grande Curitiba são presos

A Polícia Civil prendeu preventivamente dois homens, de 35 e 40 anos, por envolvimento nos roubos a duas agências bancárias, ocorridos em outubro de 2021, em Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba. As capturas foram realizadas na manhã desta terça-feira (1°).

A ação aconteceu simultaneamente na Capital e nos municípios de Colombo e Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão.

Em um dos locais de busca, em Colombo, os policiais civis localizaram um desmanche de veículos e dois carros roubados. Um outro homem, de 42, foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

“No decorrer das investigações, apuramos que cerca de dez suspeitos participaram do crime na cidade. Prosseguimos com as diligências a fim de identificar e localizar os demais envolvidos na ação criminosa”, afirma o delegado Rodrigo Brown.

Lembra desse crime?

Em outubro de 2021, os suspeitos explodiram e invadiram duas agências bancárias, em Cerro Azul. Estima-se que o prejuízo foi de R$ 300 mil.

Os suspeitos estariam armados com armas de cano longo e usaram explosivos para efetuarem as explosões dentro dos bancos. O esquadrão antibombas esteve no local e precisou desativar alguns materiais explosivos que foram deixados.

A polícia solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da Polícia Civil, ou 181 do Disque-Denúncia.

