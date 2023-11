Um engavetamento envolvendo quatro caminhões, no fim da manhã desta quarta-feira (8), interditou uma pista da BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Uma carga de conservante alimentício vazou na rodovia, mas nenhuma pessoa ficou ferida no acidente.

Segundo a Policia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi no Km 59, no sentido Curitiba. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para efetuarem os atendimentos necessários. Não existe previsão de liberação total do trecho, pois vai ser preciso retirar os veículos e efetuar a limpeza da pista.

A PRF recomenda atenção e prudência aos motoristas que estiveram trafegando na BR-277.

