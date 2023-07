Encontro de brechós em Curitiba tem roupas a partir de R$ 5, acessórios e gastronomia

Quem gosta de moda vintage, de gastar pouco e quer renovar o guarda-roupa tem programa certo em Curitiba, nesta sexta-feira (7) e sábado (8). A dica é aproveitar o 9º Encontro de Brechós Brechozei, com mais de 30 expositores que prometem verdadeiros achados a preços acessíveis, com peças de roupas a partir de R$ 5.

O evento tem entrada gratuita e acontece das 10h às 19, na Avenida República Argentina, 235, Água Verde. O espaço é coberto e há estacionamento disponível ao lado do local.

Além da variedade de expositores de brechós, o Brechozei ainda terá venda de produtos artesanais como queijos e vinhos, acessórios, alimentos e flash tattoo.

E o evento também é pet friendly, permitindo que você traga seu companheiro de quatro patas para aproveitar o dia junto com você.

9° Encontro de Brechós Brechozei

Data: sexta-feira 7 e sábado 8 de julho

Horário: das 10h às 19h

Local: Sociedade Água Verde – Avenida República Argentina 235

Informações (41) 9 8841-6333

Instagram: @evento_brechozei

