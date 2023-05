O empresário curitibano Alexandre Ferraz, CEO da Solve Securitizadora, comemorou aniversário recentemente e ganhou um presente diferente. A pedido dele, os convidados da festa doaram recursos para a GERAR (Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional), entidade que atua na aprendizagem profissional e projetos sociais.

O empresário angariou mais de R$ 5 mil, recurso integralmente repassado à instituição. “Melhor que ganhar presentes, é contribuir com uma instituição como a GERAR, que ajuda muitos jovens e traz benefícios reais à sociedade. É uma entidade que necessita de recursos e essa foi a minha maneira de contribuir”.

Ferraz conheceu o trabalho da GERAR através do amigo e publicitário Gustavo Hauer, que é conselheiro da instituição. “Estou na GERAR desde a sua fundação e, onde posso, levo o nome da instituição. A GERAR transforma vidas e é um orgulho fazer parte dessa história”, afirma Hauer.

“Agradecemos ao Alexandre pelo belo gesto. O recurso será muito bem empregado, com destinação ao Projeto Florescer, que busca resgatar a autoestima e ressignificar a vida de mulheres. Espero que essa ação desperte o espírito de solidariedade em outras pessoas”, afirma o presidente do Conselho Diretor da GERAR, Francisco Essert.

