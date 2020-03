O empresário Eduardo Negri, 35 anos, viu no próprio trabalho a oportunidade de ajudar na prevenção do coronavírus. Dono da lavanderia industrial Lav Clean em Araucária, região Metropolitana de Curitiba, Eduardo está produzindo mil máscaras de proteção que serão doadas à Fundação de Ação Social de Curitiba (FAS) para o trabalho de resgate de moradores de rua durante a pandemia.

Percebendo a gravidade do novo coronavírus, o empresário ficou sensibilizado ao assistir o noticiário. “Vi uma entrevista do ministro da saúde dando orientação para que as pessoas confeccionassem suas próprias mascaras e como eu tenho acesso aos materiais e a terceirizados que podem ajudar, entrei nesta”, relata Eduardo.

Foto: Arquivo Pessoal.

O empresário recorreu à internet para aprender e fazer de maneira correta as máscaras de proteção. Seguiu as normas do Ministério da Saúde com o objetivo de atingir grupos de risco, como idosos e também pessoas em situação de rua. Sendo assim, a máscara produzida pela equipe de Eduardo não pode ser usada por profissionais de saúde.

“Essa máscara é de tricoline 100% algodão, já esterilizado. Não é usada para médico. Pode inclusive ser lavada e quando passada a quente mata o vírus”, ressalta o empresário.

A todo vapor!

O custo unitário de cada peça fica em R$ 4,53. Ou seja, para fazer a doação, o empresário gasta R$ 4.530. “Este valor não é nada, perto daquilo que a gente vai colaborar com o próximo. Tenho a disponibilidade dos recursos e eles não farão falta”, desabafou o empresário.

Foto: Arquivo Pessoal.

Abrigos em Curitiba

A prefeitura de Curitiba está utilizando três abrigos emergenciais para acolher pessoas em situação de rua com suspeita do novo coronavírus. Ao todo, são 120 vagas exclusivos para atendê-las em três espaços. O primeiro espaço instalado foi no Guabirotuba, na última segunda-feira (23) que atende idosos e pessoas com doenças crônicas. Dois outros abrigos já foram selecionados para ajudar: um no Campina do Siqueira e outro no Capão da Imbuia.

“Estamos trabalhando diariamente em projetos que ajudem a proteger essas pessoas que estão mais vulneráveis em função da condição de rua”, afirma Thiago Ferro, presidente da FAS.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).