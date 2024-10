Empresa vira alvo da polícia após vender fios elétricos fora do padrão na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma fábrica de produtos elétricos e fios de cobre localizada em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta quarta-feira (23). No local foram apreendidas 12 toneladas de fios de cobre.

Segundo informações da PCPR, a empresa distribuía materiais elétricos fora do padrão para todo o Paraná e também dificultava a realização de ações de fiscalização pelo Instituto de Pesos e Medidas (Ipem).

“Os produtos que eram vendidos por esta empresa estavam totalmente fora do padrão e colocavam os consumidores em risco”, destacou o delegado da PCPR Cássio André Dias Conceição.

Além da polícia, a ação contou com o apoio do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) do Paraná e resultou em uma prisão em flagrante. Os fios de cobre foram apreendidos e encaminhados à unidade policial.

O proprietário da fábrica foi autuado em flagrante pelo crime de indução do consumidor ao erro. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.