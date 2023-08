A multinacional finlandesa Valmet, que tem unidades no Brasil na Região Metropolitana da Curitiba, em Araucária (PR), além de Belo Horizonte (MG) e Sorocaba (SP), abriu inscrições para estagiários em seu Programa de Estágio Valmet 2024 #FirstStepForward.

A empresa que atua no fornecimento e desenvolvimento de tecnologias, automação e serviços para os segmentos de celulose, papel e energia, vai selecionar estudantes do ensino superior para vagas nestas três unidades no país.

O programa oferece vagas nas áreas de Engenharia, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Publicidade e Propaganda, Marketing e Comércio Exterior.

Quem pode participar

Os candidatos devem ser estudantes com, pelo menos, dois anos para a finalização do curso de graduação, com disponibilidade para trabalhar 6 horas por dia, em uma das unidades Valmet localizadas nos estados do Paraná, Minas Gerais e São Paulo.

O programa de estágio terá a duração de 12 meses, com possibilidade de renovação. O processo seletivo inclui testes virtuais, dinâmicas e entrevistas presenciais.

Benefícios

Os talentos aprovados receberão uma bolsa-auxílio compatível com o mercado e benefícios, de acordo com a localidade, como refeitório no local; vale-transporte, transporte fretado ou estacionamento; assistência médica e seguro de vida. O programa de estágio é presencial, com duração de 6 horas diárias.

Para participar do processo seletivo do programa #FirstStepForward, os interessados devem se cadastrar até o dia 24 de setembro de 2023, diretamente no site da empresa.

O programa de estágio

O programa oferece aos estudantes um plano de desenvolvimento para ampliar sua bagagem de conhecimentos e enriquecer a trajetória profissional. Isso inclui treinamentos e apoio do time de colaboradores e lideranças da companhia, além de participação em projetos, desafios e iniciativas em suas áreas de atuação.

“Estudantes que buscam ter contato com diferentes culturas dentro de uma empresa global e uma rotina dinâmica de muitos aprendizados para o seu desenvolvimento pessoal e profissional estão convidados a se inscreverem no nosso processo seletivo”, explica a diretora de RH e HSE da Valmet, Flávia Vieira.

Certificada pelo instituto Great Place to Work (GPTW), a Valmet é considerada um excelente lugar para se trabalhar. “Nosso programa de estágio é uma grande oportunidade para quem está dando os primeiros passos ou em transição na carreira profissional e busca um ambiente multicultural, inovador e diverso. Quem se encaixa nos requisitos e tem um perfil dinâmico e inovador não pode deixar de se candidatar”, reforça Flavia.

