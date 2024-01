A Engerey Painéis Elétricos, de Curitiba, firmou parceria com a Schneider Electric, da França, para montar e fornecer no mercado brasileiro um dos mais modernos modelos de painéis elétricos inteligentes para a indústria. Trata-se da linha SM6 Connected, que tem entre suas principais características o sensoriamento remoto por wireless.

LEIA MAIS – Concurso público do Ministério da Pesca terá 264 vagas de nível superior; veja lista

A conectividade permite que o gestor fabril monitore em tempo real as condições dos componentes do painel elétrico. Com isso, é possível antever eventuais falhas, detectar desgastes e programar manutenção, antes que alguma pane faça os painéis pararem de funcionar.

O engenheiro eletricista Fábio Amaral, sócio e diretor da Engerey, explica que a linha SM6 Connected da Schneider Electric já estava sendo fornecida pela empresa paranaense na sua versão 24kV (para médias tensões). Agora, a parceria se expande para o fornecimento da versão 36kV, isto é, para indústrias que são atendidas por esta classe de tensão.

LEIA AINDA – IPVA 2024 no Paraná tem consulta de valor venal liberada; Qual valor?

Entre os clientes da Engerey, estão indústrias dos mais variados portes e atividades. A empresa é fornecedora do SM6 Connected, por exemplo, para gigantes como O Boticário (cosméticos) e Mondelez (alimentos e bebidas).

Além da conexão inteligente, outras especificações técnicas do painel elétrico SM6 tornam o produto diferenciado, conforme ressalta o diretor da Engerey. “Esse equipamento é desenvolvido em células modulares compactas. Ou seja, pode ser instalado em qualquer ponto da planta fabril. Normas técnicas (NBR-IEC 60694 e 62271-200) dão a diretriz para a montagem do cubículo, definindo critérios para ensaios e testes necessários.”

Você já viu essas??

Grana na conta! Mega da Virada 2023 dá prêmio para 21 apostas de Curitiba; Resultado! Óbitos confirmados! MISTÉRIO!!! Você não faz ideia do que aconteceu com 4 pessoas nesse carrão! Tá chegando a hora! Já calculou? Saiba quanto vai custar o IPVA do seu carro no Paraná!