Nos dois últimos dias, domingo e segunda-feira (10 e 11), a Secretaria Municipal da Saúde registrou 1.111 novos casos de coronavírus e 21 óbitos de moradores infectados com a doença – 13 mortes ocorreram nas últimas 48 horas.

LEIA TAMBÉM – Sem dar data para a vacinação, Pazuello diz que doses chegam aos estados quatro dias após aval da Anvisa

Mais uma vez, o número de casos ativos aumenta na capital paranaense. De acordo com o novo boletim, 7.605 pessoas segue com potencial risco de transmissão da doença. O número é considerado um termômetro na pandemia e o aumento seguido dos últimos dias pode ser considerado um reflexo das festas de final de ano.

Entre as mortes registradas neste boletim, 13 são homens e 8 mulheres, com idades entre 39 e 88 anos. Uma das vítimas não apresentava fatores de risco para as complicações da doença.

Com a atualização, Curitiba registra 2.377 mortes provocadas pela covid-19 desde o início da pandemia.

Com os novos casos, Curitiba totaliza 117.301 casos positivos de coronavírus, dos quais 107.319 estão liberados do isolamento e 7.605 seguem com sintomas.

UTIs do SUS

Nesta segunda-feira (11), a taxa de ocupação dos 374 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 81%. No momento restam 72 leitos livres.

Números da covid-19 em 10 e 11 de janeiro

1.111 novos casos confirmados

21 novos óbitos (13 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 117.301

Casos Ativos – 7.605

Recuperados – 107.319

Óbitos – 2.377