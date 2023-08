Eduardo Pimentel pede a retirada urgente dos trens de carga de Curitiba

O secretário de Estado das Cidades e vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, reuniu-se na última quarta-feira (16), em Brasília, com representantes do Ministério dos Transportes e da Casa Civil da Presidência da República para tratar da retirada das linhas férreas que passam pela região central de Curitiba.

+ ATENÇÃO! Alerta severo de mudança no tempo para Curitiba e região

Para 2027, está prevista uma licitação que irá definir o responsável pela operação no trecho ferroviário que corta a capital paranaense. No momento, ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), governo federal e a empresa que atualmente opera o sistema discutem uma possível renovação antecipada do contrato, desde que observadas algumas condições.

Em qualquer um desses cenários, no entanto, Pimentel afirma que vai exigir a retirada das linhas. “Estou nesta terça-feira em Brasília onde vim tratar mais uma vez da retirada do transporte de cargas por trem de dentro da cidade de Curitiba. É mais um passo para acabar com esse transtorno urbano que nós temos. Com a licitação nós temos a oportunidade de acabar com esse trauma. Eu vou travar esse combate para que a gente possa retirar e utilizar esses espaços para ter uma reintegração urbana mais forte, trazendo mais segurança para as pessoas”, disse Pimentel.

A retirada das linhas férreas é uma demanda antiga dos curitibanos, uma vez que os trens cruzam bairros inteiros da cidade, tornando o trânsito mais perigoso e trazendo problemas de poluição ambiental e sonora.

+ Rango Barateza: Pierogi em Curitiba é abençoado pelo Papa! Seria este o segredo do sabor?

No dia anterior, o vice-prefeito teve duas reuniões. De manhã, ele esteve na Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário conversando com o secretário Leonardo Ribeiro e a diretora do Departamento de Obras, Maryane Araújo. De tarde, Pimentel reuniu-se com o secretário especial do Programa de Parcerias e Investimentos da Casa Civil da Presidência, Marcus Cavalcanti.

Você já viu essas??

APAGÃO!! Apagão? Moradores de bairros de Curitiba e diversas cidades do Brasil sem energia CUIDADO!!! Planta venenosa em calçada de Curitiba é um PERIGO!!! Passe longe! NOVIDADE!! Nova unidade de panificadora tradicional de Curitiba em setembro!!!