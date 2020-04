A rede da solidariedade só aumenta neste momento de incerteza para muitas famílias. E uma iniciativa conjunta de estabelecimentos de ensino busca ajudar famílias na Vila Torres, em Curitiba. A ideia é arrecadar produtos de higiene, limpeza e cestas básicas para moradores que não estão trabalhando devido ao isolamento social com a pandemia do novo coronavírus.

A campanha denominada SOS Vila Torres espera contribuir com famílias que trabalham no recolhimento e da venda de recicláveis. Para Rogério Renato Mateucci, pró-reitor de Missão, Identidade e Extensão da PUCPR, o período é de auxílio ao próximo. “Não podemos fechar os olhos para a realidade que vivemos. Então, assim como a mensagem central de Atos 10, 38, que diz ‘Ele passou pelo mundo fazendo o bem’, buscamos seguir os seus passos e ajudar quem mais precisa”, relatou Mateucci.

A iniciativa é da Província Marista Brasil Centro-Sul, Grupo Marista e Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em parceria com o Padre Joaquim Parron e a Associação de Moradores da Vila das Torres.

Drive-Thru

A recomendação para manter distância das pessoas não é desculpa para não ajudar a Vila Torres. Foi montado um sistema de drive-thru para que a doação seja feita sem a necessidade de sair do carro. E os itens doados serão armazenados com segurança e higienização. Para doar basta se encaminhar ao endereço onde funciona o drive-thru: Avenida Comendador Franco, 1034, no bairro Jardim Botânico. O atendimento é das 8h às 17h.

Também é possível fazer contribuições financeiras por meio da conta corrente da APC – Associação Paranaense de Cultura. Os recursos captados serão utilizados para a compra de alimentos não-perecíveis e materiais de higiene conforme as necessidades da população em vulnerabilidade social da Vila Torres.

Os interessados também podem entrar em contato pelo WhatsApp (41) 9 9106-9104, ou pela página da campanha.

Serviço

SOS Vila Torres

Doação: alimentos, especialmente cestas básicas, produtos de limpeza e de higiene

Local de entrega: Av. Comendador Franco, 1034 (drive-thru)

Atendimento: das 8h às 17h

Doações financeiras

APC – Associação Paranaense de Cultura

Caixa Econômica Federal

Operação: 003

Agência: 3153

Conta Corrente: 689-6

CNPJ: 76.659.820/0001-51