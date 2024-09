Doce famoso do Japão é a estrela de nova confeitaria em Curitiba

Na última semana, Curitiba ganhou, oficialmente, uma nova confeitaria com a assinatura da premiada chef confeiteira Roberta Schwanke. A Croquant inaugurou sendo a primeira marca a introduzir o aclamado Mille Presse no Ocidente.

O doce, que já é sensação no Japão, combina a delicadeza da confeitaria francesa com a técnica inovadora de prensar e caramelizar massa folhada, oferecendo uma experiência única e irresistível.

Os recheios são feitos com creme diplomata, usando técnicas francesas e entregando uma experiência única ao unir crocância e leveza com o equilíbrio exato de doçura.

Os sabores são um convite à degustação, oferecendo desde clássicos como Morango & Baunilha e Baunilha pura, até combinações ousadas como Doce de Leite & Cumaru e o sabor do momento, Pistache. Há também opções como o delicioso Chocolate, Avelã & Caramelo Toffee e o refrescante Lemon Curd.

Os preços variam entre R$ 36,90 e R$ 42,90, refletindo o cuidado com os ingredientes de alta qualidade, como cremes franceses e caramelização perfeita.

A Croquant adota um formato de autoatendimento, funcionando no mesmo espaço que a Coolne, outra marca inovadora de Roberta Schwanke, famosa por seus churros cone. A massa folhada do Croquant é preparada diariamente, garantindo frescor e sabor impecáveis. O Mille Presse é montado na hora, mantendo a crocância do folhado caramelizado e proporcionando uma textura leve e equilibrada.

A Croquant abre suas portas para o público em geral no dia 13 de setembro, e quem visitar a confeitaria poderá vivenciar em primeira mão o encontro perfeito de sabores e texturas, numa sobremesa que já conquistou o mundo e agora promete fazer o mesmo por aqui.

Croquan – Dia 1

A Croquant fica na Rua Saldanha Marinho, 2037 – Batel. O local vai funcionar todos os dias, das 11h30 às 18h30.

