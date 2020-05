Uma exposição de 40 bonecos reproduzindo os profissionais que limpam as ruas de Curitiba homenageia nesta sexta-feira (15) o Dia do Gari e dos Trabalhadores da Conservação, comemorado em 16 de maio. A exposição é na sede do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação de Curitiba (Siemaco), no bairro São Francisco,das 9h às 18h.

Em Curitiba e região metropolitana são cerca de 7 mil garis que coletam o lixo, varrem as ruas, roçam, limpam rios e praças, pontos de ônibus e terminais, atividade essencial para o funcionamento de qualquer cidade. Principalmente agora, durante a pandemia de coronavírus – atividade essencial, os garis e coletores de lixo seguem mantendo Curitiba e todas as outras cidades brasileiras limpas durante a pandemia. No Paraná, são 20 mil trabalhadores desta atividade.

Garis são atividade essencial durante a pandemia de coronavírus. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná

Todos os anos, o Siemaco promove campanhas de valorização destes trabalhadores e também para conscientizar a população sobre os cuidados que são necessários para proteger o trabalho dos garis. Além da exposição dos bonecos sexta-feira, o sábado será marcado por uma homenagem com distribuição de kits de prevenção contra o coronavírus em frente à sede da Cavo – empresa de coleta de lixo em Curitiba -, das 6h às 8h, no bairro Rebouças, de onde partem os caminhões de coleta de lixo. Haverá presença de super-heróis distribuindo álcool gel e máscaras.

À tarde, também na sede da Cavo, só que dessa vez na sede do Centro, de onde partem os garis para limpeza da cidade, haverá distribuição de kits nos dois turnos de entrada, das 13h às 14h e das 15h às 16h.

