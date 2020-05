A Companhia Paranaense de Saneamento (Sanepar) divulgou um novo rodízio no abastecimento de água necessário como medida de economia de água, visto que a estiagem está afetando o abastecimento de água em Curitiba e região. Nesta semana o nível do Rio Miringuava caiu para menos de 30%, o que levou necessidade de intensificar o rodízio nas regiões abastecidas pelos reservatórios.

Serão afetados 93 bairros de Curitiba, São José dos Pinhais, Pinhais, Fazenda Rio Grande, Almirante Tamandaré, Colombo e Tijucas do Sul. O serviço pode ser restabelecido até terça-feira, dia 19, dependendo da área.

Confira a lista completa do novo rodízio

Sexta-feira (15)

São José dos Pinhais: Barro Preto, Arujá, Del Rey, Quississana, Costeira, Ouro Fino. (retorno até às 2h do dia 17) e Cachoeira,Campina do Taquaral Agarau, Campo Largo da Roseira, Cotia, com retorno previsto até às 8h do dia 17.

Curitiba: Bacacheri, Bairro Alto, Jardim Social, Tarumã, Capão da Imbuia, Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará, Sítio Cercado. Retorno previsto até às 8h do dia 17.

Pinhais: Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 2, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Sete Vilas, Estância Pinhais 2. Retorno previsto até às 8h do dia 17.

Fazenda Rio Grande: Nações, parte do Gralha Azul, Industrial. Retorno previsto às 23h do dia 15.

Almirante Tamandaré: Tranqueira, Parque Timbu, Jardim Areias, Vila Capivara dos Manfrom. Retorno previsto até às 16 do dia 16.

Sábado (16)

São José dos Pinhais: Barro Preto, Arujá, Del Rey, Quississana, Costeira, Ouro Fino, Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, Rio Pequeno, São Cristóvão. Retorno previsto para às 2h do dia 18. Contenda; Francisco Kuzman – retorno previsto par às 8h do dia 18.

Curitiba: Alto Boqueirão, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado, Xaxim, Bairro Alto, Tarumã, Capão da Imbuia, Bacacheri, Jardim Social. Retorno previsto para às 8h do dia 18.

Colombo: Atuba. Retorno previsto para às 8h do dia 18.

Pinhais: Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Rural, Estância Pinhais 1 e 2, Weissópolis 1, Vila Amélia 2. Retorno previsto para às 8h do dia 18.

Tijucas do Sul: Parte da localidade do Rincão ; Parte da localidade Campo Alto. Retorno previsto para às 23h do dia 18.

Fazenda Rio Grande: Estados, parte do Gralha Azul e parte do Santa Terezinha. Retorno previsto para às 23h do dia 18.

Almirante tamandaré: Monte Santo, Campo Verde, São Francisco, Jardim Tatiana, Jardim Arvoredo. Retorno previsto para às 16h do dia 17.

Domingo (17)

São José dos Pinhais: Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Águas Belas, Ouro fino, Costeira, Pedro Moro, Santo Antônio, Colônia Rio Grande, Itália, Bom Jesus. Retorno previsto para às 2h do dia 19.

Curitiba: Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Umbará, Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê, Alto da XV.. Retorno previsto para às 8h do dia 19.

Fazenda Rio Grande: Nações, parte do Gralha Azul, Industrial.. Retorno previsto para às 23h do dia 17.

Almirante Tamandaré: Pq. São Jorge, Jardim Gramado, Jardim Josiane, Vila Ajambi, Jardim Roma, Vila Edwirges, Jardim Arco Iris, Planto Sto Antonio, Jardim São Venâncio. Retorno previsto para às 16h do dia 18.