Dia de São Cristóvão tem bênção dos motoristas em Curitiba

No próximo dia 25 de julho, terça-feira, é Dia de São Cristóvão. o santo protetor dos motoristas e viajantes. A Associação Evangelizar É Preciso vai promover a tradicional bênção nacional dos motoristas. Em Curitiba, serão dois pontos de concentração.

Das 8h30 até 19h, a bênção acontecerá no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, na Praça Senador Correia, 128, no centro da cidade, e de 5h30 às 9h, na sede da Ceasa Curitiba, que fica no km 10 da rodovia BR-116, no bairro Tatuquara. Estão previstas ações em 23 cidades de nove estados brasileiros.

No ano passado, mais de quatro mil veículos, que trafegaram pela região central de Curitiba, receberam a bênção no Santuário. Este ano, o alcance deverá ser maior, em função da novidade de realizar a ação também na Ceasa. No local, circulam, em média, mais de 16 mil pessoas por dia, entre produtores, permissionários atacadistas, trabalhadores e compradores. Cerca de seis mil veículos transitam pela central diariamente, de acordo com a administração da Ceasa Curitiba.

No trecho da rodovia, o tráfego é de 10 mil veículos/dia, de acordo com a Arteris Planalto Sul, que administra a Régis Bittencourt entre Curitiba e a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. A bênção no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas contará com o revezamento de 10 padres no atendimento dos fiéis.

Foto: Divulgação / Felipe Gusso

Benção Nacional dos Motoristas no Dia de São Cristóvão

Paraná

Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, em Curitiba/PR

Ceasa, em Curitiba/PR

Paróquia São Cristóvão, em São José dos Pinhais/PR

Paróquia Cristo Ressuscitado, em Maringá/PR

Catedral de Maringá/PR

Catedral de Guarapuava/PR

Paróquia São Cristóvão, em Toledo/PR

Paróquia Nossa Senhora da Luz, em Irati/PR

Paróquia São Cristóvão, em Cascavel/PR

Paróquia São Roque, em Ventania/PR

