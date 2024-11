Dia de Finados em Curitiba tem missas em igrejas e cemitérios; veja programação

Neste sábado (02), Dia de Finados, missas serão realizadas em vários pontos de Curitiba. As celebrações iniciadas pela manhã ainda devem atrair milhares de pessoas no período da tarde e começo da noite.

No Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas a programação do Dia de Finados contou com missas às 10h e às 12h e ainda terá missas às 15h e 18h. O Santuário fica na Praça Senador Correia, 128, no Centro, ao lado do Terminal do Guadalupe.

Na Catedral de Curitiba, localizada na Praça Tiradentes, a missa será às 15 horas. As pessoas interessadas podem visitar os túmulos dos Arcebispos Dom Eusébio, Dom Manuel e Dom Moacyr.

No Santuário Nossa Senhora do Carmo, missa às 15h em frente ao Cemitério Municipal Boqueirão, na Rua Waldemar Loureiro Campos, 2.977.

No Cemitério Parque São Pedro, a missa acontece às 16 horas. O endereço é na Rua Hermínio Nichele, 600, no bairro Umbará.

No Cemitério Água Verde

Pela manhã, foi realizada a Missa Solene de Finados, na Praça Sagrado Coração de Jesus, em frente ao Cemitério do Água Verde, em Curitiba. A Cerimônia Eucarística teve início às 8h e foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Curitiba, Dom José Antonio Peruzzo e concelebrada pelo fundador da Associação Evangelizar É Preciso, Padre Reginaldo Manzotti.

Cemitérios com horário prolongado

Os cinco cemitérios municipais de Curitiba estarão abertos em horário estendido no sábado (02), Dia de Finados, e no domingo (03). Os portões ficarão abertos até às 18h para facilitar o acesso dos visitantes aos cemitérios São Francisco de Paula, Água Verde, Boqueirão, Santa Cândida e Zona Sul (Umbará).