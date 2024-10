Padre Reginaldo Manzotti fará missa de Finados em cemitério de Curitiba

No próximo sábado (02), milhares de pessoas irão participar da tradicional Missa Solene de Finados, na Praça Sagrado Coração de Jesus, em frente ao Cemitério do Água Verde, em Curitiba. A Cerimônia Eucarística terá início às 8h e será presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Curitiba, Dom José Antonio Peruzzo e concelebrada pelo fundador da Associação Evangelizar É Preciso, Padre Reginaldo Manzotti.

Como em anos anteriores, a Obra Evangelizar criou um canal para que os fiéis enviem previamente os nomes dos entes queridos falecidos, para que sejam colocados em intenção durante a celebração. Os envios podem ser feitos por este link.

Para que fiéis de outras cidades, estados e países possam acompanhar a Santa Missa, a cerimônia terá transmissão ao vivo da TV Evangelizar (veja como sintonizar) e ainda pelo Aplicativo da Associação Evangelizar É Preciso.

No Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas a programação do Dia de Finados terá Missas às 10h, 12h, 15h e 18h. O Santuário fica na Praça Senador Correia, 128 – Centro, ao lado do Terminal do Guadalupe.

Concerto de Finados na Camerata Antiqua

O Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas será o palco da Camerata Antiqua de Curitiba na próxima sexta-feira (1º). O concerto de Finados, “Réquiem a Camões – 500 Anos”, em homenagem aos 500 anos da morte de Luís de Camões, terá a regência do maestro curitibano Ricardo Bernardes, radicado em Portugal.

O espetáculo é uma homenagem à obra de um dos mais importantes poetas da Língua Portuguesa e também presta um tributo em memória dos mortos, na véspera do Dia de Finados. O repertório do concerto terá obras de dois dos maiores compositores do período clássico: José Maurício Nunes Garcia (1767-1830) e João Domingos Bomtempo. Os solistas serão a soprano Mariana Castello-Branco, o contratenor Arthur Filemon, o tenor Guilherme Moreira e o baixo Marcelo Dias, acompanhados do coro e orquestra da Camerata Antiqua.

A apresentação, com início às 19h30, terá a transmissão ao vivo da TV Evangelizar em todo o Brasil, com live também no canal do YouTube da emissora. O acesso ao espetáculo será gratuito e a entrada será por ordem de chegada.

Composta por 40 músicos, a orquestra da Camerata Antiqua de Curitiba comemorou 40 anos em 2024. Além do espetáculo no Santuário na sexta-feira (1º), o concerto também será apresentado no sábado (02), Dia de Finados, às 18h30, na Capela Santa Maria Espaço Cultural, com ingressos a R$35 e R$17,50 (meia-entrada).

Serviço

Missa Solene de Finados

Data: sábado (02)

Horário: 8h

Local: Praça Sagrado Coração de Jesus, 8 – Água Verde, Curitiba (PR)

Transmissão pela TV Evangelizar e pelo YouTube.



Concerto de Finados da Camerata Antiqua de Curitiba

Data: sexta-feira (1º/11), às 19h30

Local: Santuário Nossa Senhora de Guadalupe (Praça Senador Correia, 128 – Centro)

Entrada Gratuita

O que?? Que absurdo é esse?? Carne de Onça e Barreado entre as piores comidas?? Fã “carne e unha” realiza sonho ao encontrar Fábio Jr. em Curitiba Pesquisa aponta Ratinho Jr como favorito à presidência em 2026; Quem são os outros?