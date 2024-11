Dia de Finados! Cemitérios de Curitiba têm horário especial neste fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os cinco cemitérios municipais de Curitiba estarão abertos em horário estendido neste sábado (02), Dia de Finados, e no domingo (03). Os portões ficarão abertos das 7h às 18h, para facilitar o acesso dos visitantes aos cemitérios São Francisco de Paula, Água Verde, Boqueirão, Santa Cândida e Zona Sul (Umbará).

O departamento de Serviços Especiais, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, que administra os cinco cemitérios municipais de Curitiba, orienta as famílias a retirarem embalagens plásticas da flores como cuidado contra a dengue.

“A recomendação é que retirem qualquer plástico que envolva as flores para evitar acúmulo de água e assim prevenir focos do mosquito transmissor”, explicou a diretora do departamento de Serviços Especiais, Clarissa Grassi.