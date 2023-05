O domingo (14) do Dia das Mães vai ter temperaturas baixas em Curitiba e Região Metropolitana. A frente fria que avançou sobre o centro-sul vai continuar impactando na condição climática. A mínima pode chegar a 9°C na capital.

Segundo o Simepar, o sol deve predominar em grande parte do estado, mas no leste paranaense ainda pode ocorrer alguma variação de nebulosidade, ou seja, há chances para formação de nevoeiros. Ainda faz frio no amanhecer, mas à tarde esquenta mais entre o oeste e o norte do Paraná.

Em Curitiba, a máxima pode chegar a 20°C no domingo. Nos próximos dias não deve haver grandes mudanças, mas a temperatura vai subindo aos poucos, com a queda da influência da frente fria.

Cidade paranaense registra menos de 2°C

Na manhã de sábado (12), a mínima em Curitiba foi de 9,3°C. Quente comparado a General Carneiro, no Sul do estado, que registrou 1,6°C e Foz do Iguaçu, na região oeste, que apresentou 6,5°C.

Já neste domingo, de acordo com o Simepar, a massa de ar frio que atua sobre o Paraná, mantém as condições favoráveis para formação de geada fraca entre as regiões de Guarapuava e o sul do estado.

