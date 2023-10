Curitiba realiza neste sábado o segundo Dia D de vacinação de 2023, das 9h às 15h, em 29 unidades de saúde. A ação deste sábado vai fechar a semana de horário estendido para vacinação (16 a 20/10), em que dez unidades de Curitiba estão funcionando até 20h para atender quem não pode ir nos horários regulares.

Fazem parte da ação as seguintes unidades: Mãe Curitibana, Vila Hauer, Visitação, Xaxim, Tingui, Bairro Alto, Fernando de Noronha, Abaeté, Vila Diana, Moradias da Ordem, Caximba, Rio Bonito, Vila Guaíra, Santa Quitéria II, Campina do Siqueira, Pinheiros, Jardim Gabineto, Cândido Portinari, Nossa Senhora da Luz, Vitória Régia, Vila Feliz, Concórdia, Parque Industrial, Maria Angélica, Bairro Novo, Umbará II, Iracema, Salgado Filho e São Paulo. Os endereços podem ser conferidos abaixo e estarão disponíveis também no site Imuniza Já Curitiba.

O objetivo do Dia D e do horário estendido é oportunizar aos curitibinhas e suas famílias horários alternativos de vacinação, para que todos coloquem a carteira vacinal em dia. Serão oferecidas vacinas anticovid, contra a gripe e aquelas do calendário de rotina.

“Esperamos especial atenção das famílias a esse momento. Quem ama, vacina”, convoca a secretária municipal da saúde de Curitiba, Beatriz Battistella. Segundo a secretária, é necessário melhorar a cobertura do esquema básico das crianças, gripe e do reforço bivalente anticovid dos públicos convocados

Vacinas de rotina

No dia D, serão ofertadas as vacinas de rotina, entre elas: BCG, hepatite B, pentavalente, VIP/VOP (pólio), rotavírus, meningo C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), hepatite A, dupla adulto, HPV, dTpa adulto, pneumo 10, meningo ACWY e DTP (tríplice bacteriana), aplicadas conforme recomendação do Calendário Nacional de Vacinação.

Dia D (21/10, 9h às 15h)

Distrito Sanitário Matriz

US Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Distrito Sanitário Boqueirão

US Vila Hauer

Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer

US Visitação

Rua Bley Zorning, 3136 – Boqueirão

US Xaxim

Rua Batista da Costa, 1163 – Xaxim

Distrito Sanitário Boa Vista

US Tingui

Rua Nicolau Salomão, 671 – Tingui

US Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

US Fernando de Noronha

Rua João Mequetti, 389 – Santa Cândida

US Abaeté

Rua Delegado Miguel Zacarias, 403 – Boa Vista

US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

Distrito Sanitário Tatuquara

US Moradias da Ordem

Rua Jovenilson Americo de Oliveira, 240 – Tatuquara

US Caximba

Rua Delegado Bruno de Almeida, 7881 – Caximba

US Rio Bonito

R. Fanny Bertoldi, 170 – Campo do Santana

Distrito Sanitário do Portão

US Vila Guaíra

Rua São Paulo, 1495 – Vila Guaíra

US Santa Quitéria II

Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

Distrito Sanitário Santa Felicidade

US Campina do Siqueira

Rua General Mário Tourinho, 1.684, Campina do Siqueira

US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

Distrito Sanitário da CIC

US Jardim Gabineto

Rua Engenheiro João Vizinoni, 458 – Cidade Industrial

US Cândido Portinari

Rua Durval Leopoldo Landal, 1.529 – Cidade Industrial

US Nossa Senhora da Luz

Rua Emídio Nonato da Silva, 45, Cidade Industrial

US Vitória Régia

Rua Paul Garfunkel, 2.000 – Cidade Industrial

Distrito Sanitário do Pinheirinho

US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

US Concórdia

Rua Dilermando Pereira de Almeida, 700 – Pinheirinho

US Parque Industrial

Rua Laudelino Ferreira Lopes, 1.801 – Capão Raso

US Maria Angélica

Rua Professor Júlio Teodorico Guimarães, 337 – Pinheirinho

Distrito Sanitário Bairro Novo

US Bairro Novo

Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado

US Umbará II

R. Estanislau Selenko, 365 – Umbará

Distrito Sanitário Cajuru

US Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1.571 – Capão da Imbuia

US Salgado Filho

Avenida Senador Salgado Filho, 5.265 – Uberaba

US São Paulo

Rua Canal Belém , 6.427 – Uberaba

