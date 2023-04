Adultos e crianças que estão com vacinas em atraso, podem aproveitar este sábado (15) para colocar a carteirinha em dia. O “Dia D de Vacinação” acontece durante todo o dia nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos municípios do Paraná.

Estão sendo oferecidas as vacinas anticovid, contra a gripe Influenza e as demais do calendário de rotina. Em Curitiba, a ação ocorre em dez unidades de saúde, até às 17h.

Unidades de saúde abertas em Curitiba

Monteiro Lobato – Rua Olívio José Rossetti, 538 – Tatuquara

Aurora – Rua Theophilo Mansur, 500 – Novo Mundo

Mãe Curitibana – Av. Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Santa Amélia – R. Berta Klemtz, 215 – Fazendinha

Campo Alegre – Av. das Indústrias, 1749 – Cidade Industrial de Curitiba

Bairro Novo – R. Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado

Visitação – R. Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

Pinheiros- Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

Bacacheri – Av. Pref. Erasto Gaertner, 797 – Bacacheri

Iracema – R. Prof. Nivaldo Braga, 1571 – Capão da Imbuia

