Deputado Renato Freitas nega que tenha recusado revista em aeroporto

O deputado Renato Freitas (PT), que na noite de quarta-feira (10) divulgou um vídeo em que ele aparece sendo retirado de um avião pela Polícia Federal (PF), publicou nota de esclarecimento a respeito do caso. Na nota, divulgada nesta quinta-feira (11), via Twitter, ele confirma que houve tentativa de revista ainda na área de embarque do aeroporto de Foz do Iguaçu, Oeste do Paraná, mas nega que tenha se recusado a atender o pedido da PF. A ocorrência foi no dia 3 de maio.

Segundo a nota de Freitas, ele embarcava para Curitiba depois de cumprir agenda na Itaipu Binacional, a convite do Ministério dos Povos Indígenas.

“Após cumprir sua agenda na cidade, o deputado se dirigiu ao aeroporto. Ao embarcar, passou pelo detector de metais e seus pertences pelo scanner de bagagem, normalmente, assim como os demais passageiros”, explica o texto.

Ainda conforme a versão do deputado, a Agente de Proteção da Aviação Civil (APAC) o interceptou, “dizendo que, além de passar pelos aparelhos, ele teria sido ‘sorteado’ para uma revista minuciosa. Apesar de não ter sido utilizado o equipamento sorteador, Freitas atendeu prontamente, sem nenhuma resistência”, diz o texto.

O deputado segue dizendo que o embarque na aeronave já estava sendo encerrado. Ele disse que pediu para alguém avisar a companhia aérea que embarcaria atrasado por causa da revista. O pedido, segundo o deputado, não foi atendido.

A partir desse momento, o deputado afirma que ninguém mais quis seguir com a revista. Ele embarcou no avião e, então, teria ocorrido a retirada da aeronave por agentes da PF.

“Como não houve interesse da revista por parte dos funcionários que estavam ali, Renato seguiu para o avião, onde minutos depois foi surpreendido pela Polícia Federal, acompanhada justamente de um dos funcionários que já haviam se negado em fazer a revista no scanner de bagagem”, diz a publicação no Twitter de Freitas.

Segundo Freitas, as informações divulgadas pela PF, em nota emitida pela instituição também na noite de quarta-feira, são contraditórias. Após a divulgação do vídeo, a PF informou que o passageiro se recusou a passar pelo procedimento de inspeção aleatória antes de entrar na aeronave.

“Ao contrário do que afirma a nota, o deputado em momento algum se negou a passar pela revista, ainda que seja no mínimo estranho que ele tenha sido o único ‘escolhido’ para tal procedimento durante o embarque. Em todo o momento, Freitas esteve disposto a seguir todas as orientações dos funcionários, como os vídeos demonstram”, diz a nota de Freitas.

A assessoria diz esperar “que as filmagens do circuito interno de monitoramento do Aeroporto venham à público, a fim de elucidar qualquer dúvida que se tenha sobre o ocorrido. Racistas otários nos deixem em paz!”, finaliza o texto.

PF diz que Freitas recusou inspeção

Em nota, a Polícia Federal relatou que foi acionada para auxiliar um agente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), na inspeção de um passageiro que teria se recusado a passar pelo procedimento e se dirigido diretamente à aeronave. “A equipe de inspeção do aeroporto acionou a Polícia Federal para que a acompanhasse até o avião e realizasse a inspeção. Todos os procedimentos foram realizados segundo a Anac, e eventuais abusos ou falhas na condução do procedimento serão apurados”, diz a nota.

Inspeção aleatória

Segundo a Resolução nº 515, de 8 de maio de 2019, sobre os procedimentos de inspeção de segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita nos aeroportos, os passageiros devem passar por medidas adicionais de segurança que podem incluir busca pessoal, inspeção manual da bagagem de mão e a utilização de detectores de traços de explosivos.

No caso do deputado, no vídeo postado nas suas redes sociais, ele acredita que foi vítima de racismo após ser retirado da cabine. “Bando de racistas, ignorantes. Quantas pessoas desse voo saíram no meio do voo escoltados pela Polícia Federal para ser revistado?”, falou Freitas durante as imagens.

