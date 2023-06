Deputado do Paraná usa o ChatGPT para criar lei sobre inteligência artificial

O deputado estadual do Paraná Requião Filho (PT) utilizou o ChatGPT, um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, para elaborar uma proposta de lei que visa regulamentar o uso de Inteligência Artificial pelo governo do estado.

A proposta de Requião Filho surge para garantir que a implementação de tais tecnologias pelo governo seja feita de maneira ética, responsável e transparente.

“A IA tem se mostrado uma ferramenta valiosa em diversas áreas, de saúde e educação a transportes e segurança. Agiliza também o trabalho legislativo e propõe um novo repertório de ideias que somam ao nosso trabalho”, avaliou.

O projeto de lei elaborado pelo ChatGPT foi feito sob supervisão dos assessores do gabinete e abrange questões complexas, como transparência, responsabilidade, privacidade e proteção de dados, entre outras. Além disso, o documento estabelece diretrizes para a revisão regular da legislação, a fim de acompanhar os rápidos avanços da IA.

A iniciativa de Requião Filho defende a importância da ética e dos direitos humanos. No entanto, em um mundo cada vez mais digital, a necessidade de leis e regulamentações atualizadas é crucial.

“A IA tem um enorme potencial para melhorar a eficiência dos serviços governamentais e a vida dos cidadãos. No entanto, seu uso também levanta questões importantes”, alertou. Ao utilizar o ChatGPT para elaborar a proposta de lei, o Deputado Requião Filho está ajudando a moldar a conversa sobre o futuro da IA e garantindo que o Paraná esteja na vanguarda da governança digital.

A base deste texto também foi feito no ChatGPT (sob supervisão da equipe de assessoria de comunicação e edição da Tribuna do Paraná).

