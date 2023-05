Denúncia de abuso leva Conselho Tutelar à clínica clandestina, na RMC

Uma clínica de reabilitação clandestina que estaria operando há aproximadamente dois meses em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, foi descoberta pelo Conselho Tutelar após uma denúncia na manhã desta quarta-feira (17). A denúncia que chegou como abuso de menores para o Conselho Tutelar do município acabou na descoberta de uma casa de recuperação clandestina. Na fachada havia uma placa com nome de um salão de beleza.

No local haviam colchões e cobertas espalhados pelo chão em três cômodos da casa. A clínica não tem alvará para funcionamento. Quatro adultos foram detidos e quatro crianças com idade entre 3 e 8 anos foram encaminhadas ao Conselho Tutelar da região.

De acordo com o conselheiro Jeremias, duas das crianças são filhos dos diretores da casa de recuperação. Além dos diretores e das crianças, foram localizados 15 internos. A Polícia Militar do 22º Batalhão foi acionada pelo Conselho para dar andamento à ocorrência.

Ainda de acordo com o Conselho Tutelar, as crianças foram encaminhadas para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) para os devidos cuidados e medidas. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do Alto Maracanã que ficará responsável pelo caso. Os menores receberam medida protetiva do local e dos pais.

A Delegacia do Alto Maracanã informou à Tribuna do Paraná que a denúncia será investigada após a entrega do boletim de ocorrência por parte da Polícia Militar que atendeu a ocorrência.

