Após quatro dias de restrição, a circulação de veículos está totalmente liberada na Estrada da Graciosa desta manhã de domingo (3). O trânsito na via estava impedido desde quarta-feira (30), das 9 horas às 16 horas, por conta de casos de aglomerações de pessoas, possíveis acidentes e riscos de deslizamentos em razão das chuvas.

A liberação da Estrada da Graciosa ocorre antes do previsto, já que a restrição seria encerrada apenas na tarde de domingo. “O objetivo foi atingido, foi uma decisão importante que adotamos em conjunto com a Secretaria da Saúde e Defesa Civil Estadual. Nosso trabalho continua com orientações e a abordagens policiais, mas a restrição está suspensa”, disse o Secretário da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares.

O bloqueio de tráfego compreendia o trecho do Portal da Graciosa até o Trevo São João da Graciosa. Somente veículos de emergência, veículos dos moradores dos municípios de Quatro Barras, Morretes, Antonina e Guaraqueçaba e também para veículos de entrega para os moradores dessa região estavam liberados sem restrição. A partir de agora todos podem circular normalmente.

Risco de cabeças d’água

“Durante todo o período de controle de acesso à Estrada da Graciosa pudemos observar a importância da ação, pois a área é vulnerável neste período do ano devido as chuvas frequentes e o risco é muito alto”, explica o coordenador Estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Raimundo Schunig. “Tivemos o registro de uma cabeça d’água em Morretes, que poderia ter sido mais grave se houvessem mais pessoas no rio. Para o domingo, o risco é baixo, o que propicia a abertura da via para circulação de veículos”, informa ele.