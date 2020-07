Como ter um currículo atraente e apresentá-lo de forma correta pelas redes sociais? Esta é uma das preocupações em tempos de pandemia, já que os trabalhos online e home office estão cada vez mais em alta por causa da necessidade de distanciamento social. Pensando em melhorar a apresentação da sua na rede o Vale do Pinhão está com quatro cursos gratuitos. São eles: Liderança em tempos de pandemia, comunicação na internet, audiência digital e como ter um perfil atraente em redes sociais profissionais.

A programação começa, nesta terça-feira (14), às 15h, com a palestra “Linkedin – Como ter um perfil profissional”. Especialista em comportamento digital e fundadora da consultoria Novo Elo, Leila Duarte vai mostrar como uma pessoa pode destacar a experiência de trabalho em organizações e demonstrar as habilidades para criar um perfil profissional capaz de ampliar o sucesso na carreira.

Na quarta-feira (15), a presidente do Instituto de Pesquisa, Treinamento e Desenvolvimento do Ser (Intrepeds), Sirley Maciel, explicará as principais características de um líder assertivo e qual o papel deste profissional durante e no pós-pandemia. A palestra “O papel da liderança assertiva para o novo normal” será às 15h.

“Comunicação digital de valor” vai ser o tema da palestra, na quinta-feira (16), às 18h, da mentora Andréa Cristina Carvalho. Já na sexta-feira o curso é “Como ganhar audiência no mundo digital”, com Fhabyo Matesick, co-fundador da DIGIclowd, empresa especializada em eventos pela internet.

Para participar basta acessar a página do Vale do Pinhão pelo Youtube.

