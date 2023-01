Desde o começo de setembro o curitibano Adilson de Andrade Ganzert está defendendo o território ucraniano na guerra com a Rússia e, dede então, a Tribuna acompanha a participação dele no conflito. Mas, nos últimos tempos, a morte de amigos próximos e histórias tristes vivenciadas por ele na Guerra da Ucrânia estão fazendo Ganzert refletir sobre seguir ou não na luta, literalmente. Vídeos encaminhados por ele, e que você pode conferir abaixo, mostra a destruição no país.

A Tribuna acompanha a jornada do guerreiro, que nos últimos dias perdeu amigos do em seu batalhão. O comandante ucraniano que morava há 20 anos na Argentina foi morto após ser atingido por blindado russo. Junto com o superior, considerado o melhor amigo do brasileiro, um colombiano foi atingido, mas sem risco de morte. Com esses acontecimentos, Ganzert já começou a planejar a volta ao Brasil.

“Vi cenas de crianças em lugares destruídos. Meu comandante morreu em combate, um amigo colombiano foi parar no hospital, não é fácil. Faz a gente pensar na família e no possível retorno para casa”, disse o combatente. Além do comandante, o batalhão teve outras três mortes.

A data ainda não é certa da volta, mas o desejo é de passar o fim do ano com a esposa e filhos. “Vamos aguardar os próximos passos aqui, tem muita a ser definida. Sonho de estar perto da família no Natal. Vai que dá certo, né?”, comentou Ganzert.

Igrejas destruídas na Ucrânia

Em um video enviado para a Tribuna, o curitibano relata com tristeza uma igreja destruída por tiros. “Chegamos em um vilarejo que foi libertado, e marca de confronto na Igreja. Aqui vai ser nossa base agora. Aqui se escuta tiros de canhões”, relatou Ganzert.

Como ele foi parar na Guerra da Ucrânia?

Ganzert faz parte da Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia, uma força paramilitar formada por 20 mil estrangeiros. Essa unidade foi anunciada em um comunicado do ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, em 27 de fevereiro de 2022.

Para chegar a ser um combatente de guerra, Ganzert entrou em contato via Telegram com a Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia. Mandou vídeos e relatou que tinha interesse em ser voluntário.

Desde que chegou na guerra, Ganzert já passou por grandes aventuras. Quase foi atingido por “fogo amigo” com uma granada e até subiu em blindado russo capturado.

