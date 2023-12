A prefeitura de Curitiba vai distribuir, por meio do programa Com-pos-te novas composteiras para moradores de Curitiba. Desta vez serão abertas 150 vagas para a distribuição das composteiras agora no mês de dezembro. As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira (11) pelo Guia Curitiba.

As composteiras têm dois tamanhos: 15 litros (dimensões aproximadas 40x34x40cm), e 27 litros (dimensões aproximadas 45x35x60 cm). Em outubro deste ano a prefeitura doou mais de mil kits.

A escolha do tamanho é condicionada à ordem de chegada e disponibilidade, sendo que cada CPF e endereço tem direito a uma composteira, de 15 ou 27 litros. Aqueles que já receberam composteira pelo COM-POS-TE Curitiba, pelo seu CPF ou endereço, não devem se inscrever, já que é permitida apenas uma composteira por unidade familiar, e essa inscrição apenas vai tirar a vaga de outro interessado.

Outras informações sobre como fazer a compostagem, como é o programa e as regras de participação podem ser acessadas aqui nesta página especial.

Programa

Lançado no dia 1º de novembro, o programa, coordenado pelo Departamento de Limpeza Pública da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, já fez a distribuição de 1.100 composteiras nas Administrações Regionais, em eventos que ocorreram durante todo o mês de novembro.

Novas composteiras de graça em Curitiba

A entrega das composteiras será feita nos dias 18, 19 e 20 de dezembro, das 9h às 16h, no Departamento de Limpeza Pública. O endereço é Rua Nilo Peçanha, 1.445, Bom Retiro. Não há vaga de estacionamento no departamento, então quem for de carro pode estacioná-lo nas ruas próximas.

