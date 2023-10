Prefeitura de Curitiba vai distribuir mais de mil kits de composteiras domésticas

O Programa Municipal de Compostagem, da Prefeitura de Curitiba, vai avançar no mês de outubro. Coordenado pelo departamento de Limpeza Pública da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o programa vai distribuir composteiras domésticas para as pessoas mudarem sua relação com os resíduos orgânicos que geram.

O COM-POS-TE Curitiba vai disponibilizar gratuitamente 1.000 kits de compostagem nos próximos meses e no seu lançamento, no dia 20 de outubro, vai abrir 20 vagas. A inscrição deve ser feita pelo Guia Curitiba.

Outras informações sobre como fazer a compostagem, como é o programa e as regras de participação podem ser acessadas aqui nesta página especial.

Os primeiros 20 kits de composteiras domésticas serão distribuídos pelo prefeito Rafael Greca no dia 20 de outubro, às 15h30, no Memorial de Curitiba.

Mudança de hábitos

Para o diretor de Limpeza Pública da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Edelcio Marques dos Reis, o principal objetivo do COM-POS-TE Curitiba é fazer com que as pessoas mudem a relação que têm com os resíduos que geram.

“Pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos todos somos responsáveis pelos que geramos. O material orgânico vira insumo para compostagem e, assim, vai para o aterro sanitário somente o rejeito que não pode ser utilizado, como resíduos de higiene pessoal, matéria orgânica de restos de laticínios ou restos de carne, por exemplo”, explicou Reis.

O diretor ressalta também que as composteiras vão trazer de volta a relação da pessoa mexendo com a terra, fazendo a compostagem em casa. Com isso, os moradores de Curitiba também vão ajudar a diminuir a emissão de gases do efeito estufa. “Vamos mandar menos rejeitos para os aterros sanitários”, definiu Edelcio Marques dos Reis.

O COM-POS-TE Curitiba, Programa Municipal de Compostagem, é dividido em três segmentos: compostagem doméstica, feita pelo cidadão; feita nos Ecopontos; e pátios municipais de compostagem, para resíduos de feiras livres e mercados públicos, por exemplo.

Família Folhas

A compostagem também é um tema de destaque durante as apresentações da Família Folhas. O assunto sempre é abordado nas apresentações com crianças em escolas, e com os adultos em eventos da Prefeitura de Curitiba.

