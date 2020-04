Curitiba completa neste sábado (11) um mês dos primeiros casos de coronavírus confirmados na cidade com a marca de 309 pacientes infectados desde então : uma média de quase 10 pessoas contagiadas por dia. O levantamento é do boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde,que também registrou seis mortes por covid-19 desde a chegada da pandemia na capital.

Desde quinta-feira (9), data do último boletim municipal, já que sexta-feira (10) foi feriado, 60 novos casos foram registrados. O óbito mais recente causado pelo coronavírus é de uma idosa de 94 anos que faleceu terça-feira (7), mas cujo exame só saiu sexta-feira (10). Duas outras mortes aguardam resultado do exame.

Curitiba tem 120 pacientes suspeitos de estarem infectado no aguardo do exame. Já os pacientes que tiveram resultado negativo para coronavírus são 828 desde a confirmação das primeiras ocorrências, no dia 11 de março.

Internações

Até este sábado, 99 pessoas preciaram ser internadas por causa da covid-19. Desses, 59 seguem hospitalizados, 25 deles em estado grave em UTIs. A média de idade dos pacientes internados é de 60 anos .