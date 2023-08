A Azul Viagens informou que ampliará a oferta de voos dedicados a partir de cidades paranaenses para Porto Seguro durante os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

De acordo com a empresa, Curitiba e Londrina terão voos diretos para a cidade baiana, da mesma forma que ocorreu na temporada passada. Por enquanto a Azul não forneceu detalhes sobre a quantidade de voos e os horários.

Além de Curitiba e Londrina, 13 outras cidades das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste terão voos para Porto Seguro no período. Só no ano passado, o destino turístico recebeu mais de 100 mil clientes da Azul Viagens.

