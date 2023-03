Curitiba terá táxis elétricos, anuncia Greca; testes com os carros começam em breve

Curitiba terá táxis elétricos e os testes nas ruas começam nas próximas semana. O anuncio foi feito pelo prefeito Rafael Greca nesta quarta-feira (22), na abertura do Smart City Expo 2023. Segundo ele, seis táxis elétricos serão testados por um período inicial de 180 dias.

“Curitiba é uma cidade inteligente e alinhada com os princípios da sustentabilidade. Vamos dar início aos primeiros táxis elétricos da capital, uma tecnologia não poluente, e que nos conecta com o nosso projeto dentro da meta de redução de emissão de gases de efeito estufa”, disse o prefeito.

O projeto, que será lançado oficialmente nesta quinta-feira (23) no Smart City, é uma parceria da Urbanização de Curitiba (Urbs) com o grupo Renault e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). O Smart City Expo, maior evento mundial de cidades inteligentes, vai até sexta-feira (24), no Centro de Eventos Positivo no Parque Barigui.

Segundo o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, com essa parceria, o município dá mais um passo para substituição da matriz energética no transporte. “Fizemos os primeiros testes com ônibus elétricos no ano passado. Agora avançamos com a frota de táxi da cidade. Além da população poder conhecer a tecnologia, os testes nos darão uma base de dados sobre o modelo elétrico e seu desempenho”, disse.

Foto: Divulgação/SMCS

Edital

A Urbs deve lançar nas próximas semanas um edital de chamamento para que os taxistas possam participar do programa. A ideia inicial é realizar um sorteio para a escolha dos taxistas que vão rodar nos veículos. Os passageiros poderão ver como é se deslocar em um táxi elétrico e com mesmo custo do táxi convencional.

Os táxis, fabricados pela montadora Renault, serão alugados pelos taxistas. Os veículos elétricos serão adquiridos pela ABDI com gestão da Mobilize Beyond Automotive, também ligada ao grupo Renault. “Essa nova parceria é um passo na implementação de soluções inovadoras de mobilidade”, diz Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.

A Urbs ficará responsável pela estrutura e o custos da recarga dos veículos. As baterias possuem autonomia que vão de 150km a 400km, dependendo do modelo e da utilização do usuário. Além da vantagem de possuir um motor não poluente, existem outras a ser consideradas na utilização de um carro elétrico.

Uma delas é que a manutenção do carro é muito baixa, uma vez que o motor não precisa de vários equipamentos usados pelo motor a combustão, como velas, mangueiras, troca de óleo, água do motor, injeção, e escapamento, por exemplo.

O custo da recarga elétrica também se mostra muito mais econômico que o de abastecimento de combustível. Em uma grande cidade, um veículo chega a gastar com recarga elétrica, em reais, apenas 25% do custo de abastecimento em postos de combustível, considerando a mesma quilometragem percorrida por ambos os automóveis.

Os veículos, por serem de propulsão exclusivamente elétrica, estarão isentos do pagamento do Estacionamento Rotativo (Estar Digital) dentro dos limites do município.

