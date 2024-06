Curitiba terá bloqueios de trânsito e linhas de ônibus desviadas neste domingo

Neste domingo (16), será realizada a segunda etapa do Circuito de Corridas de Rua de Curitiba 2024. A prova de 7 km tem largada às 7h na Praça Menonitas (Rua Paulo Setúbal, 3.291, Boqueirão) e a previsão é que vá até as 8h30.

Para garantir fluidez do trânsito e a segurança dos seis mil competidores esperados, algumas vias da região serão compartilhadas entre os atletas e os veículos, com o trânsito fluindo nas faixas à esquerda. O trânsito será organizado por monitores do evento e agentes de trânsito da Setran farão o monitoramento da região.

Os participantes do evento percorrerão as ruas Paulo Setúbal, Presidente Pádua Fleury, Oliveira Viana e Waldemar Loureiro de Campos. Haverá bloqueio total apenas na Paulo Setúbal durante a largada.

Linhas de ônibus

Com os bloqueios nos bairros Hauer e Boqueirão, 11 linhas de ônibus terão desvio de itinerário das 5h às 11h. São elas:

020-Interbairros II (horário);

021-Interbairros II (anti-horário);

022-Inter 2 (horário);

023-Inter 2 (anti-horário);

030-Interbairros III;

511-São Francisco;

512-Itamarati;

513-Hauer/Boqueirão;

521-Nivaldo Braga;

522-Maringá e

621-Fanny.

