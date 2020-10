Mais nove mortes e 308 casos de novo coronavírus foram confirmados entre os moradores de Curitiba. Conforme o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (6), pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a capital já soma 1.335 óbitos e 45.705 resultados positivos para covid-19, contabilizados desde os primeiros registros da pandemia, em março deste ano.

LEIA TAMBÉM – Aulas presenciais podem ser retomadas em outubro em parte das escolas do Paraná

O número de mortes provocadas pela covid-19 e suas complicações desta terça-feira é menor que o informado no boletim municipal do dia anterior, que trazia 11 óbitos e também, que o registrado há uma semana, quando 14 falecimentos foram confirmados em Curitiba.

Outro índice em tendência de queda é o de pacientes que estão na fase ativa e de transmissão da vírus Sars-Cov-2. Nesta terça-feira, a capital paranaense tem 3.324 pessoas capazes de passar a doença. Na segunda-feira (5), estes pacientes eram 3.526 e há uma semana, 3.770.

LEIA MAIS – 13º salário: o que muda pra quem teve contrato suspenso ou jornada reduzida em 2020?

Ainda de acordo com o informe, o indicador que teve alta nos últimos dias, felizmente, foi o de pessoas que já venceram a covid-19. Hoje, 41.046 moradores da cidade já estão recuperados e livres do isolamento social de 14 dias.

Vítimas da covid-19

Seis homens e três mulheres, com idades entre 39 e 97, são as novas vítimas fatais da pandemia em Curitiba. Segundo a SMS, seis destas mortes aconteceram nas últimas 48 horas e as três demais, que estavam em investigação, ocorreram em datas anteriores, que não forma informadas. E apenas dois dos pacientes não tinham fator de risco para complicações da covid-19.

Nos hospitais do SUS

Nos hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) em Curitiba, a taxa de ocupação nos 329 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) exclusivos para covid-19 é de 71% nesta terça-feira. Mas ainda restam, segundo a prefeitura da capital, 94 leitos de UTI livres, que podem receber pacientes com coronavírus e também, pessoas com síndrome respiratória aguda grave (SRAG).