Janeiro é mês de pagar impostos, comprar material escolar, entre outras despesas. E com o orçamento apertado, qualquer economia faz diferença. Em Curitiba, nesta semana, moradores têm a oportunidade de comprar café, feijão preto e macarrão mais baratos. Esses são os três itens com preço especial na primeira Semana da Economia do ano de 2023 no programa Armazém da Família.

Durante a Semana da Economia, os curitibanos cadastrados vão pagar pelo pacote de 1 quilo do feijão preto da marca Caldeirão R$ 2,99. Já o pacote de 500 gramas do macarrão Renata terá um custo de R$ 2,99 e o pacote a vácuo de 500 gramas do Café da marca Da Manhã sairá por R$ 9,90.

A diretora do Departamento de Promoção e Economia Alimentar, Ivone Aparecida de Melo, lembrou que os Armazéns da Família já mantém os preços em média 30% mais baratos em comparação com os demais mercados. “A iniciativa da Prefeitura beneficia a população porque tem efeito regulador dos preços nos supermercados. Isso significa economia no bolso da população neste início do ano”, salientou Ivone.

Foto: Hully Paiva/SMCS

A Semana da Economia oferta o menor preço da cidade em alguns produtos alimentares para contribuir na renda familiar de curitibanos cadastrados no programa Armazém da Família. Saiba como fazer o cadastro online nos Armazéns da Família.

Armazém da Família

Um dos programas mais antigos da Prefeitura na área de assistência social, o Armazém da Família é coordenado pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional.

A Prefeitura conta com 35 lojas de Armazéns da Família em Curitiba. Na Região Metropolitana, são 11 municípios que possuem unidades ou convênio para que seus moradores possam comprar na capital.

Desde 1 de junho, os 35 Armazéns da Família de Curitiba atendem em novo horário: de 3ª a 6ª feira, das 9h às 18h; e no sábado, das 9h às 14h.

