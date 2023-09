O Liceu de Ofícios e Inovação, da Fundação de Ação Social (FAS), em Curitiba, vai expandir a oferta de cursos gratuitos em outubro. A programação começa na próxima segunda-feira (2/10), com quatro novos cursos nas áreas de beleza e manutenção de eletrodomésticos.

Neste mês, o programa vai oferecer 1.499 vagas, sendo 1.152 abertas para a comunidade e 347 restritas às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas pela FAS.

Para os interessados pela área da beleza, o Liceu de Ofícios vai oferecer três novos cursos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac): o Básico de Corte Feminino e Escova, o Básico de Corte Masculino e Design de Barba e o Alongamento de Cílios.

Esses cursos terão 46 vagas no total e serão realizados no Espaço da Beleza, mantido pela FAS, na Rua da Cidadania Pinheirinho (Av. Winston Churchill, 2.033 – Capão Raso). Os dois primeiros são exclusivos para pessoas já atendidas pela fundação e o último é aberto a toda a comunidade.

Outra novidade é o curso de Manutenção de Eletrodomésticos de Pequeno Porte, em parceria com a Electrolux. Este curso, que está aberto à comunidade, será ofertado exclusivamente para mulheres. Há 30 vagas disponíveis.

As aulas serão ministradas de 20 a 27 de outubro, das 8h às 12h, no Liceu de Ofícios Boa Vista, localizado na Rua da Cidadania Boa Vista (Av. Paraná, 3.600).

Parceiros

O Liceu de Ofícios oferecerá ainda, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), os cursos de Cuidador de Idosos, Unhas Decoradas, Técnicas de Serviços de Manicure e outros na área de gastronomia, como Preparo de Pizzas, Preparo de Docinhos, Preparo de Pães, Técnicas de Confeitaria e Preparo de Pães e Bolachas. As aulas ocorrerão em vários locais pela cidade.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) também contribuirá com a oferta de cursos. O de Auxiliar de Informática será realizado de 2 de outubro a 1º de dezembro, com 15 vagas disponíveis, enquanto o de Auxiliar de Mecânica Industrial ocorrerá de 23 de outubro a 22 de dezembro, oferecendo 30 vagas. Os dois cursos serão ministrados no Senai – Campus da Indústria (Av. Comendador Franco, 1.341 – Jardim Botânico).

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) contribuirá com a oferta de 26 cursos rápidos de desenvolvimento pessoal, totalizando 1.200 vagas. Deste total, 170 vagas serão destinadas a pessoas em situação de rua e outras 177 serão disponibilizadas para o público atendido pela FAS.

Inscrições

Para a diretora de Qualificação e Relações do Trabalho, Melissa Cristina Alves Ferreira, o programa Liceu de Ofícios e Inovação é uma oportunidade para a comunidade adquirir novas habilidades e conhecimentos em diversas áreas. “Esse é o compromisso da FAS e do município, que busca qualificar as pessoas, para que estejam preparadas para enfrentar o mercado de trabalho”, diz.

Todos cursos oferecidos em outubro serão presenciais, e as inscrições devem ser realizadas pelo Portal Aprendere.

Para mais informações sobre os cursos, datas e locais, os interessados podem consultar a lista completa de cursos aqui.

