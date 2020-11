Curitiba registrou mais nove mortes e 473 novos casos de covid-19 neste sábado (7). Tanto os óbitos quanto as infecções foram registradas no período de 48 horas. Com a atualização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) neste sábado, a capital acumula 1.521 mortes e 55.432 casos confirmados.

O número de casos ativos – ou seja, pessoas que podem contaminar outras pessoas – segue acima de 4 mil. Neste sábado, o número de casos ativos chegou a 4.236 pessoas, quase 100 a mais do que no boletim de sexta-feira (6).

Já o número de pacientes recuperados em Curitiba desde o início da pandemia em março é de 49.675 pacientes. Neste domingo (7), a SMS não irá divulgar o boletim epidemiológico. A divulgação da contagem volta segunda-feira (8).