Partiu conseguir emprego? A segunda-feira é o dia tradicional de buscar uma nova experiência profissional e a Agência do Trabalhador de Curitiba está com 457 vagas nesta segunda-feira (19), sendo que grande parte é para operador de telemarketing ( veja a lista abaixo).

O primeiro passo para conseguir um emprego é agendar o atendimento pelo site da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho e depois comparecer com a carteira de trabalho na agência. De acordo com a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná (Sejuf-PR), 2.404 vagas são ofertadas em todas as agências do Paraná, sendo 1.557 em Curitiba e região metropolitana. Das oportunidades desta semana, 364 são para operadores de telemarketing.

Vagas de emprego disponíveis em Curitiba

Operador de telemarketing ativo e receptivo – 164

Operador de telemarketing ativo – 150

Operador de telemarketing receptivo – 50

Empacotador, a mão – 24

Auxiliar de limpeza – 14

Atendente de mesa – 10

Barman – 10

Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes – 10

Operador de caixa – 9

Auxiliar de almoxarifado – 4

Consultor de vendas – 4

Repositor de mercadorias – 4

Assistente de vendas – 2

Atendente balconista – 1

Atendente de lanchonete – 1