Curitiba tem 310 pontos de conexão gratuita de internet por wi-fi

Ficar conectado à internet de graça pelo celular já é possível em 217 locais públicos de Curitiba. A rede wi-fi da cidade está disponível em espaços como parques, praças, escolas, terminais, Ruas da Cidadania, Liceus de Ofício, Faróis do Saber, dentre outros. Em alguns locais, existe mais de um ponto de acesso, totalizando 310 pontos de internet na cidade.

Mas para utilizar o serviço é preciso ter um cadastro no sistema chamado e-Cidadão, da prefeitura. Para entrar no sistema, é preciso usar o CPF, e-mail pessoal e criar uma senha. O cadastro é rápido e pode ser feito pelo computador ou celular.

Segundo a prefeitura, é importante que cada pessoa inscrita utilize o seu próprio CPF e e-mail. Os dados corretos e individuais permitem a confirmação de informações importantes e a recuperação da senha.

Com o e-Cidadão, o acesso ao Wi-fi Curitiba, serviço que fornece internet gratuita, é garantido nos locais sinalizados. O Wi-fi Curitiba integra a meta de projetos sociais do Contrato de Gestão que a Prefeitura de Curitiba tem com o Instituto das Cidades Inteligentes (ICI).

Isaque da Silveira Fagundes utiliza a internet no Terminal do Campo Comprido. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Morador do Campo Comprido, o atendente de telemarketing Isaque da Silveira Fagundes, de 21 anos, utiliza o serviço nos terminais Campo Comprido e Santa Felicidade. “Ajuda bastante. Agora, por exemplo, estou voltando da UPA 24 Horas e preciso avisar minha mãe porque acabou meu pacote de dados”, exemplificou.

Como fazer seu cadastro no e-Cidadão

Cadastro com CPF

Acessar o site do e-Cidadão

Clicar em “utilizar CPF”.

Ao digitar o seu CPF, clique na opção “novo cadastro”

Uma página vai se abrir para você preencher os seus dados pessoais para realização do cadastro. Se utilizar o Wi-fi Curitiba, os dados são nome civil, CPF, e-mail e celular.

Crie uma senha (composta por 8 a 12 caracteres, que devem ser letras e números.)

Clique em Salvar

Pronto! Você está dentro do sistema que integra os serviços de Curitiba

Cadastro via Certificado Digital (certificado digital de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica tipos A1 e A3, no padrão ICP-Brasil):

Inserir o token;

Digitar a senha do token, para que os dados deste sejam vinculados ao cadastro;

Complementar com as informações e os dados pessoais solicitados.

Cadastro Estrangeiro (Turista ou Imigrantes):

Optar pelo idioma de sua preferência (inglês ou espanhol);

Completar com as informações e os dados pessoais solicitados.

Caso tenha perdido seu acesso ao e-mail informado ou esquecido a senha correspondente, se não conseguir reativá-lo, o cidadão deve registrar uma solicitação de atualização de seu e-mail na Central de Atendimento 156, por telefone ou site.

Onde acessar a rede Wi-fi Curitiba de graça

TERMINAIS DE ÔNIBUS

Terminal Barreirinha – Av. Anita Garibaldi, 4.100 – Barreirinha

Terminal Boa Vista – Av. Paraná, 2.451 – Boa Vista

Terminal Boqueirão – Av. Mal. Floriano, 10.350 – Boqueirão

Terminal Cabral – Av. Paraná, 500 – Cabral

Terminal Campina do Siqueira – R. Padre Anchieta, 2.934 – Campina do Siqueira

Terminal Campo Comprido – R. Dep. Heitor Alencar Furtado, 4.298 – CIC

Terminal Capão Raso – Av. República Argentina, 5.229 – Novo Mundo

Terminal Hauer – Av. Mal. Floriano, 6.174 – Hauer

Terminal Portão – Av. República Argentina, 3.445 – Portão

Terminal Santa Cândida – Av. Paraná, 4.818 – Tingui

Terminal Sítio Cercado – R. Izaac Ferreira da Cruz, 3.691 – Sítio Cercado



RUAS DA CIDADANIA

Rua da Cidadania Bairro Novo – Rua Tijucas do Sul, 1.700

Rua da Cidadania Boa Vista – Avenida Paraná, 3.600

Rua da Cidadania Cajuru – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150

Rua da Cidadania CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.470

Rua da Cidadania Boqueirão – Boqueirão – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430

Rua da Cidadania Fazendinha – Portão – Rua Carlos Klemtz, 1.700

Rua da Cidadania Matriz – Praça Rui Barbosa, 101

Rua da Cidadania Pinheirinho – Rua Winston Churchill, 2.033

Rua da Cidadania Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Rua da Cidadania Tatuquara – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

OUTROS LOCAIS

Palácio Solar 29 de Março – Avenida Cândido de Abreu, 817 (térreo e subsolo)

Mercado Municipal – Av. Sete de Setembro, 1.865

Largo da Ordem – desde a Praça João Cândido (Belvedere) até o fim do calçadão, próximo à Rua Barão do Cerro Azul

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) – R. Bom Jesus, 669

FARÓIS DO SABER

Farol das Cidades – Rua Eugenio Flor, 30 – Pilarzinho

Farol do Saber e Inovação Albert Einstein – Rua Ayrton Pizzatto Gusi, 241 – Xaxim

Farol do Saber e Inovação Antônio Callado – Av. Luiza Gulin, s/n – Bacacheri

Farol do Saber e Inovação Castro Alves – Rua Daniel Mikovski, 191 – Fazendinha

Farol do Saber e Inovação Cecília Meireles – Rua Milton Miramir Visinoni, 4 – Sítio Cercado

Farol do Saber e Inovação César Pernetta – Rua Capitão Leônidas Marques, 6480 – Uberaba

Farol do Saber e Inovação Clarice Lispector – Rua Luiz Leopoldo Landal, s/n – Novo Mundo

Farol do Saber e Inovação Dante Alighieri – Rua Zem Bertapelle, 55 – Santa Felicidade

Farol do Saber e Inovação Dona Pompília – Rua Ernesto Germano Francisco Hannemann, 592 – Tatuquara

Farol do Saber e Inovação Emiliano Perneta – Av. Jornalista Aderbal G. Stresser, 651 – Cajuru

Farol do Saber e Inovação Fernando Amaro de Miranda – Rua Robert Redzimski, 150 – CIC

Farol do Saber e Inovação Fernando Pessoa – Rua Prof. José Nogueira dos Santos, 1272 – Boqueirão

Farol do Saber e Inovação Gilberto Freyre – Rua Ayrton Luciano Franco, s/n – Santa Cândida

Farol do Saber e Inovação Gonçalves Dias – Rua Alexandre Marcoski, 190 – São Braz

Farol do Saber e Inovação Heitor Stockler de França – Rua Rio Iriri, 504 – Bairro Alto

Farol do Saber e Inovação Herbert José de Souza – Rua Atílio Piotto, 60 – Uberaba

Farol do Saber e Inovação João Guimarães Rosa – Rua Jornalista Alceu Chichorro, 180 – Bairro Alto

Farol do Saber e Inovação Joaquim Nabuco – Rua Arthur Martins Franco, 577 – CIC

Farol do Saber e Inovação José de Alencar – Rua Valentin Nichele, 486 – Pinheirinho

Farol do Saber e Inovação Luís de Camões – Rua Ulisses Geraldo Moro s/n – Alto Boqueirão

Farol do Saber e Inovação Manuel Bandeira – Rua Saturnino Arruda dos Santos, 80 – Pilarzinho

Farol do Saber e Inovação Mário Quintana – Rua O Brasil para Cristo, 588 – Boqueirão

Farol do Saber e Inovação Pablo Neruda – Rua Clávio Molinari, 1.513 – Capão da Imbuia

Farol do Saber e Inovação Padre Antônio Vieira – Rua Hilda Cadilhe de Oliveira s/n – CIC

Farol do Saber e Inovação Roberto Barrozo – Rua João Ribeiro Lemos, 361 – Novo Mundo

Farol do Saber e Inovação Rocha Pombo – Rua Itacolomi, 700 – Portão

Farol do Saber e Inovação Rubem Braga – Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.090 – Sítio Cercado

Farol do Saber e Inovação Samuel Chameki – Rua Paulo de Frontin, 780 – Cajuru

Farol do Saber e Inovação Senador Accioly Filho – Rua Izaac Ferreira da Cruz, 3.560 – Sítio Cercado

Farol do Saber e Inovação Sérgio Mercer – Rua Padre Estanislau Piasecki, 1.037 – CIC

Farol do Saber e Inovação Tasso da Silveira – Rua Mandaguari, 128 – Pinheirinho

Farol do Saber e Inovação Telêmaco Borba – Rua Estrada da Ribeira, s/n – Atuba

Farol do Saber e Inovação Vinícius de Moraes – Rua Emílio Romani, 316 – CIC

Farol do Saber Antônio Machado – Rua Joel Jansen Junior, s/n – Núcleo Habitacional Santa Efigênia – Barreirinha

Farol do Saber Aparecido Quináglia – Rua Alcides Darcanchy, 570 – Santa Felicidade

Farol do Saber Aristides Vinholes – Rua Primeiro de Maio, 1206 – Xaxim

Farol do Saber Emílio de Menezes – Avenida Cândido Hartmann, 1675 – Bigorrilho

Farol do Saber Frei Miguel Bottacin – Rua Orlando Luis Lamarca, 430 – CIC

Farol do Saber Machado de Assis – Rua Arthur Leinig, 635 – Vista Alegre

Farol do Saber São Pedro e São Paulo – Rua Luiz Nichele, 99 – Umbará

Farol do Saber Tom Jobim – Rua Curupaitis, 1.449 – Portão

LICEUS DE OFÍCIOS

Liceu de Ofícios Bairro Alto – Rua Jornalista Alceu Chichorro, 323

Liceu de Ofícios Boa Vista – Av. Paraná, 3.600

Liceu de Ofícios Caic Cândido Portinari – Rua Antônio Geroslau Ferreira, s/n

Liceu de Ofícios Cajuru – Rua Leonardo Novicki, 983

Liceu de Ofícios Campo Comprido – Rua Eduardo Sprada, 4.520

Liceu de Ofícios Carmo – Av. Mal. Floriano Peixoto, 8.430

Liceu de Ofícios Casa Klemtz – Rua Carlos Klemtz , s/n , Bosque da Fazendinha

Liceu de Ofícios Cidadania Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150

Liceu de Ofícios Curitiba – Rua Monsenhor Celso, 35

Liceu de Ofícios Fazendinha – Rua Carlos Klemtz, 1700 – Sala 42

Liceu de Ofícios Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2.033

Liceu de Ofícios Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Liceu de Ofícios Santa Rita – Av. Pero Vaz de Caminha, 560

Liceu de Ofícios Uberaba – Rua Augusto David de Morais, 160

Liceu de Ofícios Vila Hauer – Rua Oliveira Viana, 1.804

Liceu de Ofícios Vila Tecnológica – Rua Nova Esperança esquina c/ Lupionópolis, s/n

ESCOLAS MUNICIPAIS

Biblioteca Escolar Prof.ª Érica Plewca Mlynarczyk – R. Jaime José VojciechovskiI, 162

Escola Municipal Albert Schweitzer – Rua Décio Barreto, 153

Escola Municipal Álvaro Borges – Rua Oswaldo Baggio, 315

Escola Municipal Ana Hella – Rua José Hella, 63

Escola Municipal Anísio Teixeira – Rua João Batista Scucato, 80

Escola Municipal Anita Merhy Gaertner – Rua Padre Stanislau Piasecki, 1037

Escola Municipal Arapongas – Rua José Casemiro Stenzowski, 153

Escola Municipal Ayrton Senna da Silva – Rua Antonio Moreira Lopes, 1301

Escola Municipal Bairro Novo do CAIC Guilherme Lacerda Braga Sobrinho – Rua Pastor Waldomiro Bileski, 71

Escola Municipal Campo Mourão – Rua Acyr Santos, 14

Escola Municipal Caramuru – Travessa Rodolpho Rosenau, 157

Escola Municipal CEI Augusto César Sandino – Rua Mobral, 413

Escola Municipal CEI Bela Vista do Paraíso – Rua Antônio Antoniacomi, 13

Escola Municipal CEI Belmiro César – Rua Padre Manuel da Nóbrega, 327

Escola Municipal CEI David Carneiro – Rua João Batista Zagonel Passos, 1161

Escola Municipal CEI do Expedicionário – Rua Baldur Magnus Grubbaa, 2031

Escola Municipal CEI Doutel de Andrade – Rua Delegado Miguel Zacarias, 350

Escola Municipal CEI Érico Veríssimo – Rua Campina da Lagoa, 36

Escola Municipal CEI Francisco Frischmann – Rua Cid Marcondes de Albuquerque, 570

Escola Municipal CEI Francisco Klemtz – Rua Francisco Tissot, 30

Escola Municipal CEI Heitor de Alencar Furtado – R. Robert Redzimski, 150

Escola Municipal CEI Issa Nacli – Rua Capitão Leonidas Marques, 6480

Escola Municipal CEI Jornalista Cláudio Abramo – Rua Ouro Verde, 655

Escola Municipal CEI José Lamartine Correa de Oliveira Lyra – Rua Carolina dos Anjos, 94

Escola Municipal CEI Júlio Moreira – Rua Alexandre Marcoski, 190

Escola Municipal CEI Maestro Bento Mossurunga – Rua Capitão Roberto Lopes Quintas, 198

Escola Municipal CEI Monteiro Lobato – Rua Guilherme Fugmann (Perimetral Norte), 501

Escola Municipal CEI Pedro Dallabona – Rua Virginia Dallabona, 456

Escola Municipal CEI Professor Adriano Gustavo Carlos Robine – Rua Vereador Elias Karam, 1060

Escola Municipal CEI Professor Antônio Pietruza – Rua João Amadeu Pedro Bom, 135

Escola Municipal CEI Professor José Cavallin – Rua Califórnia, 954

Escola Municipal CEI Professor José Wanderley Dias – Rua Dos Ipês, 1

Escola Municipal CEI Professor Lauro Esmanhoto – Rua Affonso Baroni, 175

Escola Municipal CEI Professor Ulisses Falcão Vieira – Rua Eduardo Sprada, 5062

Escola Municipal CEI Professora Lina Maria Martins Moreira – Rua Luis Ronaldo Canalli, 3280

Escola Municipal CEI Professora Maria Augusta Jouve – Rua Pastor Antonio Polito, 1145

Escola Municipal CEI Professora Tereza Matsumoto – Rua Andre Ferreira de Camargo, 200

Escola Municipal CEI Ritta Anna de Cássia – Rua Fortaleza, 1629

Escola Municipal CEI Romário Martins – Rua David Bodziak, 100

Escola Municipal CEI Ulysses Silveira Guimarães – Rua Pedro Siqueira Cortes, 323

Escola Municipal Cerro Azul – Rua João Sebastião Bunik, 180

Escola Municipal Colombo – Rua Izaac Ferreira da Cruz, 2591

Escola Municipal Colônia Augusta – Rua Stanislau Felibrante, 80

Escola Municipal Coronel Durival Britto e Silva – Rua Emilio Bertolini, 44

Escola Municipal Curitiba Ano 300 – Rua Jornalista Alceu Chichorro, 180

Escola Municipal Desembargador Marçal Justen – Rua Santa Catarina, 710

Escola Municipal Dom Bosco – Rua Nossa Senhora da Cabeça, 1181

Escola Municipal Dom Manuel da Silveira D’elboux – Rua Presidente Rodrigo Otávio, 1158

Escola Municipal Dona Lula – Rua Elias Moyses Schelela, 570

Escola Municipal Dona Lulu – Rua Milton Miramir Visinoni, 4

Escola Municipal dos Vinhedos – Rua Zem Bertapelle, 284

Escola Municipal Doutor Guilherme Lacerda Braga Sobrinho – Rua Simão Brante, 1735

Escola Municipal Doutor Osvaldo Cruz – Rua José Alcides de Lima, 126

Escola Municipal Duílio Calderari – Rua José Sperancetta, 66

Escola Municipal Elevir Dionísio – Rua Capitão José Maria Sobrinho, 1382

Escola Municipal Elza Lerner – Rua Luiz França, 2873

Escola Municipal Enéas Marques dos Santos – Rua Osmário de Lima, 100

Escola Municipal Francisco Derosso – Rua Francisco Derosso, 905

Escola Municipal Graciliano Ramos – Rua Alcir Martins Bastos, 560

Escola Municipal Heráclito Fontoura Sobral Pinto – Rua Lúcio de Oliveira Lara, 75

Escola Municipal Irati – Av. Jornalista Aderbal G. Stresser, 775

Escola Municipal Itacelina Bittencourt – Rua São Paulo, 2055

Escola Municipal Ivaiporã – Rua Vereador Adeodato Volpi, 125

Escola Municipal Jardim Europa – Rua Hermenegildo Bonat, 42

Escola Municipal Jardim Santo Inácio – Rua Silvio Zanatta, 26

Escola Municipal Jardim Santos Andrade – Rua Luiz Zilli, 20

Escola Municipal João Amazonas – Rua Palmyra Krivellaro Bertoldi, 813

Escola Municipal Joaquim Távora – Rua Angelina Turesso Cavalim, 90

Escola Municipal Jornalista Arnaldo Alves da Cruz – Travessa Beija-flor – Vila Pantanal

Escola Municipal Leonor Castellano – Rua Maestro Carlos Frank, 2114

Escola Municipal Madre Antônia – Rua Konrad Adenauer, 508

Escola Municipal Madre Maria dos Anjos – Rua Santa Maria, 157

Escola Municipal Madre Teresa de Calcutá – Rua Des. Vatel Gonçalves Pereira, 60

Escola Municipal Margarida Orso Dallagassa – Rua Sargento Francisco da Silva Contrim, 110

Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesserolli – Rua João Ribeiro Lemos, 361

Escola Municipal Maria do Carmo Martins – Rua João Dembinski, 700

Escola Municipal Maringá – Rua Brasilio Pery Moreira, 17

Escola Municipal Marumbi – Rua Francisco Licnerski, 50

Escola Municipal Miguel Krug – Rua Morretes, 1115

Escola Municipal Mirazinha Braga – Rua Coronel João Guilherme Guimarães, 1520

Escola Municipal Monsenhor Boleslau Falarz – Rua Luiz Homann, 290

Escola Municipal Moradias do Ribeirão – Rua João Dembinski, 3030

Escola Municipal Newton Borges dos Reis – Rua Adriana Ceres Zago Bueno, 39

Escola Municipal Nivaldo Braga – Rua Professor João Soares Barcelos, 3400

Escola Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais – Rua Davi Xavier da Silva, 841

Escola Municipal Otto Bracarense Costa – Rua Desembargador Cid Campelo, 4151

Escola Municipal Padre João Cruciani – Rua José Gonçalves Junior, 259

Escola Municipal Padre José de Anchieta – Rua Daniel Mikovski, 191

Escola Municipal Paranaguá – Rua Prof. Angelo Antonio Dallegrave, 12

Escola Municipal Paranavaí – Rua Pedro Siemens, 229

Escola Municipal Paulo Rogério Guimarães Esmanhoto – Rua Pérola do Oeste, 90

Escola Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza – Rua Profª. Delminda Santos Fernandes, 80

Escola Municipal Poeta João Cabral de Melo Neto – Rua Marco Campos, 445

Escola Municipal Prefeito Omar Sabbag – Rua Pedro Bocchino, 140

Escola Municipal Presidente Pedrosa – Rua Bororós, 1225

Escola Municipal Presidente Tancredo de Almeida Neves – Rua Desembargador Cid Campelo, 7588

Escola Municipal Professor Guilherme Butler – Rua Irmã Flavia Borlet, 1189

Escola Municipal Professor João Macedo Filho – Rua Ulisses José Ribeiro, 410

Escola Municipal Professor Kó Yamawaki – Rua Epaminondas Santos, 2816

Escola Municipal Professor Ricardo Krieger – Rua Maria Geronasso do Rosário, 346

Escola Municipal Professora América da Costa Sabóia – Rua Emilio Romani, 2480

Escola Municipal Professora Carmen Salomão Teixeira – Rua Pedrina Accordes Costa, 200

Escola Municipal Professora Donatilla Caron dos Anjos – Rua Alvorada, 460

Escola Municipal Professora Miracy Rodrigues de Araújo – Rua José Bassa, 1175

Escola Municipal Professora Nathália de Conto Costa – Rua Eduardo Pinto da Rocha, 6300

Escola Municipal Professora Sônia Maria Coimbra Kenski – Rua Wanda Wolf, 1186

Escola Municipal Rachel Mader Gonçalves – Rua Gustavo Barrozo Gonçalves, 26

Escola Municipal Raul Gelbeck – Rua Odacir Schilipak, 359

Escola Municipal Rio Bonito – Rua Lucas Carvalho, 64

Escola Municipal Rolândia – Rua Desembargador Antônio de Paula, 3451

Escola Municipal Sady Sousa – Rua Cel. Victor Agner Kendrick, 440

Escola Municipal Santa Ana Mestra – Rua João Pereira Trindade, 265

Escola Municipal São Luiz – Rua Silveira Peixoto, 34

Escola Municipal São Miguel – Rua Antônio Reinaldo Zanon, 175

Escola Municipal Senador Enéas Faria – Av. do Trabalhador, esq. Prolongamento da Rua Florianópolis

Escola Municipal Tanira Regina Schmidt – Rua Victor Kotovis, s/n

Escola Municipal Theodoro De Bona – Rua Estrada das Olarias, 1081

Escola Municipal Umuarama – Rua Frei Teófilo, 730

Escola Municipal Vereador João Stival – Rua João Budel, 163

Escola Municipal Vereadora Laís Peretti – Rua Izabel Raksa Voluz, 271

Escola Municipal Vila Torres – Rua Chile, 830

Escola Municipal Vila Zanon – Rua Noca Correia Reinhardt, s/n

Escola Municipal Walter Hoerner – Rua Domingos Imbronizio, 129

Escola Municipal Wenceslau Braz – Rua O Brasil Para Cristo,588

Escola Municipal Zacarias(Profº Brandão) – Avenida João Gualberto, 953