A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba aplicou, até sexta-feira (5), 42.913 doses da vacina que imuniza contra o novo coronavírus. Foram vacinados 4.451 moradores, funcionários e cuidadores de instituições de longa permanência; 73 indígenas; 128 vacinadores; e 38.261 profissionais dos serviços de saúde da cidade.

Além das 23.160 doses da Coronavac recebidas no primeiro lote, no dia 24 de janeiro foram entregues 20.380 doses da vacina produzida pela Universidade de Oxford e pelo Laboratório AstraZeneca, que vieram da Índia para o Brasil.

As vacinas para a segunda dose estão estocadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e serão repassadas ao município nas próximas semanas, assim que for encerrada a primeira rodada de vacinação.

Grupos

Os grupos já definidos para receber a vacina nesta fase são: os profissionais da enfermagem que estão atuando como vacinadores na campanha; os moradores, funcionários e cuidadores das 127 instituições de longa permanência; os indígenas da aldeia Kakané Porã, na Regional Tatuquara; os profissionais de saúde dos hospitais; e as equipes das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de profissionais de serviços de remoção médica particulares. Também estão sendo vacinados os trabalhadores das Unidades de Saúde e dos Centros de Atendimento Psicossocial (Caps) de Curitiba.