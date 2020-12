Nesta sexta-feira (11), a Secretaria Municipal de Saúde registrou mais 1.421 casos de coronavírus e 21 óbitos pela doença. Com os novos registros, Curitiba contabiliza 93.951 casos e 1.924 mortes desde o início da pandemia. Segundo o boletim da prefeitura, 19 das mortes registradas nesta sexta ocorreram nas últimas 48 horas.

Curitiba chegou a 14.616 casos ativos de coronavírus – quando há risco de transmitir a doença – na última segunda-feira (7). Desde então, os casos ativos começaram a diminuir progressivamente e nesta sexta-feira 13.185 pessoas estão ainda com o vírus ativo.

LEIA TAMBÉM – “Curitibanos devem repensar como será este final de ano, diz Márcia Huçulak após explosão de casos em Curitiba

Entre as mortes, as novas vítimas são 12 homens e nove mulheres, com idades entre 41 e 86 anos. Dois deles não tinham fator de risco para complicações da doença.

Desde o início da pandemia, 78.842 pessoas que foram contaminadas com o vírus estão liberadas do isolamento e sem sintomas da doença.

Ocupação de leitos de UTI do SUS

Nesta sexta, a Secretaria Municipal de Saúde ativou mais 10 leitos de UTI exclusivos para coronavírus, sendo oito no Hospital Victor Ferreira do Amaral e mais dois no Hospital do Idoso. Até a terça-feira da semana que vem, mais 14 leitos serão ativados.

A taxa de ocupação dos 368 leitos de UTI SUS exclusivo para covid-19 está em 90%. No momento restam 36 leitos livres.

Números da covid-19 em 11 de dezembro

1.421 novos casos confirmados

21 novos óbitos (19 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 93.951

Casos Ativos – 13.185

Recuperados – 78.842

Óbitos – 1.924